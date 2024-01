Я устал, я ухожу. Как Юрген Клопп исполнил мечту «Ливерпуля»

Юрген Клопп объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля». Как немец вернул переживавшему многолетний кризис клубу былую популярность и сделал его примером для подражания — об этом в материале «РБК Спорт»

Изображение Юргена Клоппа на стене одного из домов «Ливерпуля» (Фото: Reuters)

Главный тренер «Ливерпуля» немец Юрген Клопп 26 января объявил, что покинет клуб по окончании сезона. По словам немецкого специалиста, который возглавлял команду с 2015 года, у него кончаются силы, чтобы продолжать занимать свою должность.

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе, мне нравится все в городе, все в наших болельщиках. Но то, что я принял такое решение, показывает вам, что я в нем убежден. Очевидно, что сейчас у меня нет проблем. Но я уже давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент. Я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова», — заявил Клопп, который выигрывал с «Ливерпулем» в том числе чемпионат Англии (2019/20) и Лигу чемпионов (2018/19).

Как в фильме с Брэдом Питтом

В 2014 году «Ливерпуль» под руководством Брендана Роджерса был в двух турах от первого за 24 года чемпионства. Но обидная ничья с лондонским «Кристал Пэлас» в предпоследнем матче премьер-лиги перечеркнула эти надежды.

Следующие полтора года команда во главе с Роджерсом провела нестабильно. В итоге в октябре 2015 года после лихорадочного старта нового сезона североирландский специалист был уволен. Его заменил Юрген Клопп, чья «Боруссия» сезоном ранее боролась за выживание.

Идеологом приглашения немца на пост главного тренера стал ведущий совладелец клуба Джон Генри. Именно он является одним из главных творцов последних успехов «Ливерпуля». В отличие от американских владельцев «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Генри принимает активное участие в жизни своего клуба.

Он исключил общественное мнение при поиске замены Роджерсу и доверился математическому методу, который многим знаком по фильму Moneyball. Подобный метод помог Генри привести его «Бостон Ред Сокс» к трем победам в Главной лиге бейсбола (MLB) и завершить 85-летнюю эпоху без титулов.

Moneyball — биографическая спортивная драма режиссера Беннетта Миллера с Брэдом Питтом в главной роли, снятая по книге Майкла M. Льюиса «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». Рассказ повествует о генеральном менеджере бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Билли Бине. Он пытается собрать боеспособную команду со скромным бюджетом благодаря новаторской системе оценки игроков на основе математических расчетов. «Окленд» с Бином выходил в плей-офф неизменно с 2000 по 2002 год, тогда как «Бостон Ред Сокс» при наличии одного из самых больших бюджетов за этот период ни разу не участвовал в плей-офф. К тому же в 2002 году «Окленд» стал первой командой за более чем 100 лет, выигравшей 20 игр подряд. В итоге в 2002 году Генри предложил Бину пост генменеджера клуба, но получил отказ. Будущий владелец «Ливерпуля» не сдался, и в дальнейшем клуб следовал политике найма, основанной на математическом расчете. Это привело «Бостон» к победам в MLB в 2004, 2007 и 2013 годах.

Аналогичную практику Генри внедрил в «Ливерпуле» с первых дней своего пребывания, но поначалу она редко оправдывала себя. Так он нанял Роджерса. Создал трансферный комитет, в который вошли Роджерс, скауты Дэйв Фаллоуз и Барри Хантер, члены правления Ян Эйр и Майк Гордон, а также директор Майкл Эдвардс. В результате были приобретены бразилец Фелипе Коутиньо (€15,00 млн), Дэниел Старридж (€15,00 млн) и будущий капитан Джордан Хендерсон (€18,00 млн). Именно они наравне с Луисом Суаресом и Стивеном Джеррардом сыграли одну из главных ролей в успешном выступлении клуба в сезоне 2013/14.

Правда, все эти решения имели краткосрочный эффект. И в полной мере оправдали себя только Хендерсон, который является основным игроком при Клоппе, и Коутиньо, проданный в «Барселону» за 105 млн фунтов. Даже этот успех не смог затмить провалы комитета. Сотни миллионов были потеряны из-за трансферных провалов, как, к примеру, Адам Лаллана (€31,00 млн), Лазар Маркович (€25,00 млн) и Марио Балотелли (€25,00 млн) и др.

Роджерс после увольнения признался, что поплатился за то, что отдал контроль над трансферами комитету и не имел последнего слова. Да и по ходу своего пребывания в «Ливерпуле» он не раз давал понять, что не имеет власти в этом вопросе, повторяя раз за разом фразу «они приобрели игрока».

Normal One

Приезд Клоппа в «Ливерпуль» вызвал нешуточный ажиотаж. Ведь команду возглавил один из главных талантов новой тренерской волны, который обладает яркой харизмой и бешенной энергетикой, передающейся даже трибунам.

«Боруссия» в 2008 году при подписании контракта с Клоппом находилась в глубоком кризисе. На протяжении четырех лет клуб не поднимался выше шестого места, а в Кубке страны практически всегда вылетал в первых раундах. Только в сезоне 2007/08 дортмундцы дошли до финала, где уступили «Баварии». Правда, в чемпионате они заняли 13-е место — худший результат за 20 лет. Через несколько месяцев после этого команду возглавил Клопп, а спустя четыре года клуб под его руководством выиграл второе чемпионство подряд и во второй раз в истории дошел до финала Лиги чемпионов.

До прихода Клоппа «Боруссия» являлась шестикратным чемпионом Германии, последний титул был завоеван в сезоне 2000/01.

В «Ливерпуле» перед приходом немца успехом стало считаться попадание в зону Лиги чемпионов, тогда как болельщики жили успехами прошлых лет. На первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Ливерпуля» Клопп заявил: «Я не тот парень, который будет кричать: «Мы собираемся завоевать мир!»

Он подчеркнул, что ему не нравится ажиотаж вокруг его персоны с момента прибытия в «Ливерпуль». Немецкий специалист напомнил о том, как Жозе Моуринью назвал себя The Special One («особенный»), и отметил, что у него нет таких иллюзий величия. «Я не хочу описывать себя, — сказал он. — Кто-нибудь в этой комнате думает, что я могу творить чудеса? Нет, я обычный (в оригинале: Normal One. — РБК) парень. Я был очень средним игроком и затем стал главным тренером…».

«Прежде всего нам нужно поговорить с болельщиками клуба о наших ожиданиях, потому что ожидания могут стать большой проблемой. Это как рюкзак с еще 20 кг, — добавил он. — С этим не так уж и круто бежать. Нам нужно подумать об этом, а потом мы сможем начать».

Клопп на старте своего пути в «Ливерпуле» отметил, что болельщики клуба «слишком пессимистично смотрят в будущее и живут прошлыми успехами».

«Да, на стадионе царит фантастическая атмосфера, но в данный момент они не верят в команду, — подчеркнул немецкий тренер. — Они живут только успехами прошлых лет. История прекрасна, но только в наших воспоминаниях. Теперь у нас есть возможность написать новую историю».

И ему удалось написать новую историю. «Ливерпуль» переживает одну из лучших эпох в своей долгой истории. Команда завоевала первый за 30 лет чемпионский титул, трижды за четыре года достигла финала Лиги чемпионов.

В эру Клоппа эксперты не раз называли «Ливерпуль» сильнейшим клубом мира, а любители футбола — командой с самой зрелищной игрой.

Разделяй и властвуй

Алекс Фергюсон в октябре 2015 года выразил сомнение, что Клопп сможет ужиться в «Ливерпуле», поскольку вряд ли согласится работать при доминировании трансферного комитета.

И поначалу слова Фергюсона казались пророческими. Клопп, отвечая на своей первой пресс-конференции на вопрос о готовности работать с комитетом на прежних условиях, заявил: «Для меня достаточно первого и последнего слова, середину мы можем обсудить». При этом немец добавил, что у него полное взаимопонимание с руководством.

Казалось, что Клопп возьмет все влияющие на результат процессы под свой контроль, однако на деле вышло иначе. Он доверил трансферную политику Эдвардсу и окружил себя разного рода специалистами для улучшения мельчайших деталей в игре команды. «Я не гений. Я знаю не больше, чем весь остальной мир. Мне нужны другие люди, чтобы получить полную информацию», — отметил он.

В частности, он переманил из «Баварии» тренера по физической подготовке Андреаса Корнмайера и нутрициолога Мону Неммер. Клопп ранее отмечал важную роль Корнмайера в доминировании «Баварии» в сезоне 2012/13, когда мюнхенцы обошли «Боруссию» в борьбе за чемпионство и обыграли в финале Лиги чемпионов.

Также он включил в штаб бывшего члена сборной Дании по бобслею Томаса Грённемарка. Он отвечает за вбрасывание мяча из аута. За несколько лет до прихода в мерсисайдский клуб датчанин установил рекорд Гиннесса по вбрасыванию мяча с места — 51,33 метра.

При Клоппе в клубе уделяют внимание даже работе с болбоями. В памятном четвертьфинальном домашнем матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) именно благодаря оперативным действиям болбоя «Ливерпуль» смог быстро разыграть угловой и забить гол.

Клопп показал, что эффективному лидеру не обязательно быть автократом. «Вокруг вас не может быть достаточно специалистов», — сказал он, объясняя назначение Грённемарка в 2018 году.

«Я думаю, что самая главная особенность сильных людей заключается в том, чтобы окружить себя людьми, которые в конкретных случаях сильнее вас. Если вы не уверены в себе, вы бы не окружали себя такими людьми», — отметил он.

«Клопп — твой друг, но не твой лучший друг»

Клоппа любят за его открытость со всеми, включая болельщиков. Он ведет дружеские беседы не о футболе с игроками и сотрудниками клуба. Приезжает на вечеринки с участием фанатов. О его предшественниках такого не скажешь.

Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум признался, что был шокирован первым общением с Клоппом. «Когда он приехал ко мне домой для переговоров о переходе в «Ливерпуль», то в первую очередь завел разговор о моем отпуске. Мы говорили не о футболе, а о моей личной жизни. Я был приятно удивлен», — цитирует футболиста The Guardian.

Хорватский защитник Деян Ловрен отметил, что игроки видели в Клоппе друга, но не самого лучшего друга, поскольку знали, что нельзя переходить определенную черту. «Он изменил наш менталитет, он изменил нашу трудовую этику, он изменил многое. И не только в футболе. Он изменил ситуацию в клубе, заручился доверием болельщиков. Даже в плохие моменты фанаты всегда оставались рядом. Приятно это видеть. Я просто не могу отблагодарить Юргена за его поддержку, он поддерживал меня не только в футболе, но и в личной жизни, — рассказал хорват после перехода из «Ливерпуля» в петербургский «Зенит». — У меня было много проблем, и только он знал проблемы. Он был для меня как друг, как папа, к которому я мог прийти и сказать все проблемы».

Как отмечает Guardian, Клоппу напоминают о дне рождения игроков, которых он обычно поздравляет перед всей командой. Немецкий тренер также проинформирован о любых проблемах членов клуба. И он всегда найдет, что сказать им в трудную минуту.

Способность немца найти общий язык с любым игроком — один из секретов успеха «Ливерпуля». Именно по этой причине футболисты редко выражают свое недовольство вслух из-за малого игрового времени.

Также футболисты ценят, что тренер сдерживает все обещания. К примеру, он отказался от вызова основного состава на переигровку матча четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери», поскольку ранее пообещал футболистам отдых. К тому же игроки знают, что Клопп всегда их прикроет от внешнего давления — например, путем включения в стартовый состав вопреки общественному мнению или слухам о продаже.

В раздевалке он дал право командовать Джордану Хендерсону, Джеймсу Милнеру, Ван Дейку и Вейналдуму, позволяя харизматичным игрокам решать любые тривиальные внутренние вопросы. Он знает, что может доверять им.

Однако за все нужно платить. Клопп не потерпит нарушения дисциплины. Именно это имел в виду Ловрен, произнося фразу «Клопп — твой друг, но не твой лучший друг». Он запретил семьям, друзьям и агентам футболистов посещать базу вне графика.

К тому же занятия стали интенсивнее. С первых дней пребывания он увеличил число тренировок, и часть из них стала проходить в позднее время в соответствии со временем начала предстоящей игры. В ответ он получил жалобы игроков на отсутствие возможности посещать школьные мероприятия и видеться с семьей. Также утверждалось, что такой график способствовал снижению результатов. В итоге немецкий тренер прислушался и адаптировал тренировочные сессии.

Благодаря уважительному взаимоотношению тренера с игроками «Ливерпуль» с 2015 года одержал больше всех волевых побед в топ-5 чемпионатов — 148.

Команда Клоппа стала автором одного из самых памятных камбэков в истории футбола. В мае 2019 года «Ливерпуль» смог пройти «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов после гостевого поражения со счетом 1:4. В домашнем матче мерсисайдцы сотворили невозможное — разгромили считавшегося фаворитом грозного соперника во главе с Лионелем Месси со счетом 4:0.

После этого игроки «Ливепруля» надели футболки с надписью Never give up (Никогда не сдавайся). Впоследствии в аналогичных футболках появлялись игроки многих команд.

Отказ от сверхдорогих трансферов

Клопп с приходом не стал требовать от руководства многомиллионных покупок и пытался вписать в свою схему действующих игроков. «Я не хочу тратить деньги, которых у клуба нет. Мне это не интересно. Я не хочу удерживать игрока, который хочет уйти. Мне приходится работать весь день с этими парнями, и никто не продаст игрока, с которым я хочу работать. Я здесь, потому что верю в потенциал команды», — сказал немец в первые дни.

К примеру, при Клоппе раскрылся пылившийся на лавке 40-миллионный Роберто Фирмино. Приобретение бразильца продавил трансферный комитет во главе с Эдвардсом при Роджерсе вопреки желанию главного тренера. Однако Роджерс зачастую ставил бразильца на непривычный для него правый фланг, поэтому нападающий изначально не оправдал надежд.

В первом же сезоне он подтянул к основе игрока юношеской команды Трента Александра-Арнольда. В то же время Клопп к концу сезона избавился от ненужных ему игроков, среди которых оказался купленный за €46 млн бельгиец Кристиан Бентеке.

Садио Мане (€41,2 млн), Джорджиньо Вейналдум (€27,50 млн) и Жоэль Матип (бесплатно), ставшие вскоре ведущими игроками, были первыми приобретениями при сотрудничестве Эдвардса и Клоппа.

В итоге за первый год при Клоппе «Ливерпуль» купил игроков на €79,90 млн против €126,5 млн сезоном ранее, а продал на €85,38 млн. С 2016 года клуб лишь дважды потратил на новичков более €90 млн за сезон и ни разу не превзошел сумму в €190 млн. К сравнению: основной конкурент в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» лишь в одном сезоне потратил менее €90 млн. В остальных же сумма в среднем превышает €200 млн, а в одном из сезонов она достигла €300 млн.

Однако избежать покупок футболистов по сверхзавышенным ценам не удалось. При немецком специалисте «Ливерпуль» приобрел пяти игроков дороже €50 млн. По этому показателю «Ливерпуль» заметно отстает от ведущих европейских клубов, для которых приобретения за €100+ млн стали нормой.

Каких игроков дороже €50 млн купил «Ливерпуль» при Клоппе нападающий Даврин Нуньес (Уругвай) — €84,6 млн,

защитник Вирджил ван Дейк (Нидерланды) — €84,6 млн,

полузащитник Доминик Собослай (Венгрия) — €70 млн,

вратарь Алиссон (Бразилия) — €62,5 млн,

полузащитник Наби Кейта (Гвинея) — €60,0 млн.

Из этих приобретений только Кейта не оправдал ожидания.

Всего при Клоппе клуб потратил порядка €950 млн. За этот же период «Челси» потратил свыше €2 млрд, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнатйдед», «Ювентус» и ПСЖ — свыше €1,5 млрд, «Барселона» и «Арсенал» — свыше €1 млрд.

Несмотря на относительно небольшие по сравнению с конкурентами траты, «Ливерпуль» за время руководства Клоппа с учетом всех сезонов АПЛ показал второй результат.

Рекордные продажи и контракты

«Ливерпуль» до прихода Клоппа редко демонстрировал выдающиеся финансовые показатели и зачастую завершал год с убытком. С сезона 2011–2016 прибыльным был лишь один сезон. Тогда как в 2016–2019 годах все три сезона выдались прибыльными. Рекорд был установлен по итогам сезона 2017/18 — €114 млн. С пандемией доход клуба заметно упал, в связи с чем он завершил два последних года с убытком в €52 млн и €17 млн соответственно.

Однако это не идет ни в какое сравнение с 2011–2013 годами, когда убыточность составила €84 млн и €65 млн.

Благодаря успехам, зрелищной игре и медийной привлекательности Клоппа «Ливерпуль» заметно увеличил фанатскую базу и расширил пул спонсоров.

В 2020 году клуб подписал рекордный по меркам футбола контракт с техническим спонсором — Nike, который оценивается в €82 млн в год. Nike также выделил часть средств на новый контракт с Клоппом, который недавно был продлен до 2026 года.

«Ливерпуль» со скандалом ушел от предыдущего экипировщика в лице New Balance, который воспользовался правом, прописанным в соглашении, и превзошел предложение конкурента. В итоге разбирательства между «Ливерпулем» и New Balance дошли до суда, который клуб выиграл.

«Ливерпуль» также на лучших условиях подписал контракты и с другими спонсорами, включая — титульного. Теперь клуб будет получать от Standard Chartered €60 млн вместо €41.

Почему Клоппа называют одним из величайших тренером в истории «Ливерпуля»

Клопп трижды доводил клуб до финала Лиги чемпионов, самого важного для финансовой составляющей турнира. Он выиграл один из трех финалов.

Столько финалов Лиги чемпионов /Кубка европейских чемпионов у «Ливерпуля» было только при Бобе Пейсли, при котором команда трижды побеждала в главном еврокубковом турнире.

Однако Клопп является единственным тренером в истории, побеждавшим во всех ведущих турнирах Англии (Лиге чемпионов /Кубке европейских чемпионов, чемпионате Англии, Кубке страны и Кубке лиги).

Всего «Ливерпуль» завоевал семь титулов при Клоппе. Самое ожидаемое — победа в чемпионате Англии. Команда выиграла турнир в 2020 году в разгар пандемии. Несмотря на антиковидные ограничения, дождавшиеся исполнения своей мечты болельщики вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу, которую они ждали 30 лет.

Велика вероятность, что напоследок Клопп завоюет для «Ливерпуля» второе чемпионство. После 21 тура команда лидирует в чемпионате с пятиочковым отрывом от «Манчестер Сити», у которого матч в запасе.

Клопп — на данный момент самый побеждающий тренер в истории «Ливерпуля». Его текущий процент побед составляет 60,7%.

Также Клопп входит в топ-3 тренеров в истории премьер-лиги по количеству очков за игру. На данный момент он в среднем набирает 2,12 очка за игру. Больше только у Хосепа Гвардиолы (2,34) и Алекса Фергюсона (2,16).

Клопп станет восьмым тренером в истории премьер-лиги, который достиг отметки в 200 побед в премьер-лиге. Однако только Фергюсону («Манчестер Юнайтед»), Арсену Венгеру («Арсенал») и Гвардиоле («Манчестер Сити») удалось это сделать за время работы в одном клубе.

Клопп наравне с Гвардиолой является автором самой длительной победной серии в истории премьер-лиги. С октября 2019 года по февраль 2020-го «Ливепруль» одержал 18 побед. При этом ранее, в марте-октябре 2019 года, команда Клоппа одержала в чемпионате Англии 17 побед подряд.

«Ливепруль» в эпоху Клоппа также побил рекорд в истории элитного дивизиона чемпионата Англии по длительности победной серии — 24.

Именно при Клоппе «Ливерпуль» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0), самым принципиальным соперником. Также команда Клоппа одержала самую крупную победу на «Олд Траффорд» (5:0), домашнем стадионе МЮ.