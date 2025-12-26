Экс‑игрок «Локомотива» завершит карьеру из‑за убийства одноклубника

Фелипе Кайседо заявил, что больше ничего не хочет знать о футболе после убийства одноклубника по эквадорской «Барселоне»

Фелипе Кайседо (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо объявил о намерении завершить профессиональную карьеру после трагической гибели своего одноклубника по эквадорской «Барселоне» Марио Пинейды. Об этом сообщает издание Sportmediaset.

«Скорее всего, я завершу карьеру. Я не намерен продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу знать о футболе», — заявил Кайседо.

Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его жену застрелили 18 декабря на выходе из магазина в Гуаякиле (Эквадор).

За свою карьеру Кайседо выступал за множество европейских клубов, включая «Манчестер Сити», «Интер», «Лацио» и московский «Локомотив». За российскую команду он играл с 2011 по 2014 год, проведя 52 матча и забив 11 голов. В Италии он дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.