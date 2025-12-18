Футболиста эквадорской «Барселоны» с женой застрелили на улице

Неизвестные на мотоциклах подъехали к семье игрока и открыли огонь. Как отмечает Radio Sucre, в этот момент рядом с футболистом находились жена и мать. Супруга погибла вместе с мужем, мать получила ранения и находится в больнице

Экс-футболист сборной Эквадора Марио Пинйеда (Фото: ФК "Барселона" (Гуаякиль))

Защитник эквадорского футбольного клуба «Барселоны» (Гуаякиль) Марио Пинейда погиб в результате вооруженного нападения. Об этом клуб сообщил в соцсети Х.

Убийство произошло в городе Гуаякиль. Неизвестные на мотоциклах подъехали к игроку с семьей и открыли огонь. Как отмечает Radio Sucre, в этот момент с игроком находились жена и мать. Супруга футболиста погибла, мать получила ранения и находится в больнице.

Пинейда также выступал за эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и бразильский «Флуминенсе» на правах аренды. В составе «Барселоны» дважды становился чемпионом Эквадора и завоевал Кубок страны.

В 2015 году игрок попал в состав сборной Эквадора на Кубок Америки (аналог чемпионата Европы). В национальной команде дебютировал в 2014 году, последний матч провел в 2021-м. Всего на его счету девять игр в составе сборной Эквадора.