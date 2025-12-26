 Перейти к основному контенту
Валиева показала подарки в честь завершения дисквалификации

Российская фигуристка получила многочисленные букеты и воздушные шары
Фото: телеграм-канал Камилы Валиевой
Фото: телеграм-канал Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем телеграм-канале праздничные фото в честь завершения дисквалификации за допинг.

На фото Валиева вместе со своей собакой окружена букетами цветов, к которым прикреплены воздушные шары, на самом большом из них написано: «С возвращением, Ками! Все только начинается».

«25.12.2025», — подписала этот пост 19-летняя Валиева.

Дисквалификация Валиевой истекла. Что важно знать о ее возвращении
Спорт
Камила Валиева

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

В начале октября стало известно, что фигуристка возобновит спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Тренировки в группе Соколовской фигуристка уже начала.

фигурное катание Камила Валиева допинг
Камила Валиева
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
