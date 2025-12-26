Валиева показала подарки в честь завершения дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем телеграм-канале праздничные фото в честь завершения дисквалификации за допинг.
На фото Валиева вместе со своей собакой окружена букетами цветов, к которым прикреплены воздушные шары, на самом большом из них написано: «С возвращением, Ками! Все только начинается».
«25.12.2025», — подписала этот пост 19-летняя Валиева.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
В начале октября стало известно, что фигуристка возобновит спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Тренировки в группе Соколовской фигуристка уже начала.
