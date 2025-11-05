 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,59 x 4,4 2 5,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 9 x 5,5 2 1,32 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 15 2 54 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,45 x 5,1 2 6,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,67 x 4,3 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской

Срок дисквалификации российской фигуристки за допинг завершится в конце декабря
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом Навка сообщила ТАСС.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — рассказала Навка.

В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Соколовской в школе Татьяны Навки. Фигуристка, которая до допинг-скандала занималась в группе Этери Тутберидзе, имела право приступить к тренировкам с 25 октября, за два месяца до даты окончания срока дисквалификации.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин. После решения CAS фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Во время отстранения Валиева участвовала в ледовых шоу Навки.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Татьяна Навка Светлана Соколовская
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Татьяна Навка фото
Татьяна Навка
спортсменка, фигуристка
13 апреля 1975 года
Материалы по теме
Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву
Спорт
Валиеву обязали выплатить более ₽2,3 млн по итогам допинг-разбирательств
Спорт
Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине Общество, 14:14
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину Политика, 14:12
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре Общество, 14:11
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой Спорт, 14:10
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке Политика, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ Технологии и медиа, 14:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Названы нарушения ПДД, которые научились фиксировать дорожные камеры Авто, 14:00
Компания «ДельтаЛизинг» сообщила о планах нового выпуска облигаций РБК Компании, 14:00
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 13:57
Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ Бизнес, 13:55
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской Спорт, 13:55
Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат Политика, 13:52
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов Бизнес, 13:48