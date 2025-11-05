Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской

Срок дисквалификации российской фигуристки за допинг завершится в конце декабря

Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом Навка сообщила ТАСС.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — рассказала Навка.

В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Соколовской в школе Татьяны Навки. Фигуристка, которая до допинг-скандала занималась в группе Этери Тутберидзе, имела право приступить к тренировкам с 25 октября, за два месяца до даты окончания срока дисквалификации.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин. После решения CAS фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Во время отстранения Валиева участвовала в ледовых шоу Навки.