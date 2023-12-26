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Менеджер назвал следующего соперника чемпиона UFC Махачева

Менеджер чемпиона UFC Махачева: следующим соперником будет Оливейра или Гэтжи
Ризван Магомедов заявил, что чемпион UFC в легком весе проведет следующий бой против бразильца Чарльза Оливейры или американца Джастина Гэтжи
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Следующим соперником чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева станет бразилец Чарльз Оливейра или американец Джастин Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить», — сказал Магомедов.

Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC
Спорт
Ислам Махачев

Махачев в своем последнем бою в октябре Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. У россиянина 25 побед при одном поражении в ММА.

В октябре 2022 года Махачев в титульном поединке победил Оливейру удушающим приемом, став чемпионом UFC в легком весе. Гэтжи сейчас занимает второе место в рейтинге лучших легковесов UFC.

Сам Махачев ранее говорил о желании провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства UFC Ислам Махачев
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