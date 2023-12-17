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Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC

Махачев: чемпион UFC Эдвардс должен стать моим следующим соперником
Леон Эдвардс победил решением судей Колби Ковингтона и защитил титул в полусреднем весе. Ислам Махачев раскритиковал бой и заявил, что в этом дивизионе пора менять чемпиона
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев заявил ESPN, что защитивший титул в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс должен стать его следующим соперником.

Эдвардс 17 декабря победил решением судей американца Колби Ковингтона.

Махачев назвал бой Эдвардса ерундой.

«Эдвардс должен быть следующим. Надо менять чемпиона», — сказал Махачев в видео, которое опубликовано на странице ESPN MMA в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

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Махачев неоднократно говорил, что хочет побороться за второй чемпионский пояс в полусреднем весе, а также что готов провести бой с победителем поединка Эдвардса и Ковингтона.

У Махачева 25 побед при одном поражении в ММА, у Эдвардса 21 победа, три поражения, а еще один бой признан несостоявшимся.

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Анна Сатдинова
единоборства UFC Ислам Махачев

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