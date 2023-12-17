Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC
Российский чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев заявил ESPN, что защитивший титул в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс должен стать его следующим соперником.
Эдвардс 17 декабря победил решением судей американца Колби Ковингтона.
Махачев назвал бой Эдвардса ерундой.
«Эдвардс должен быть следующим. Надо менять чемпиона», — сказал Махачев в видео, которое опубликовано на странице ESPN MMA в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Махачев неоднократно говорил, что хочет побороться за второй чемпионский пояс в полусреднем весе, а также что готов провести бой с победителем поединка Эдвардса и Ковингтона.
У Махачева 25 побед при одном поражении в ММА, у Эдвардса 21 победа, три поражения, а еще один бой признан несостоявшимся.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени