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Месси пропустил свадьбу свояченицы по соображениям безопасности

Лионель Месси пропустил свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
У церкви в аргентинском городе Росарио собралось слишком большое количество людей, поэтому футболист решил туда не приезжать. Позднее он присоединился к свадебной вечеринке
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры своей жены Антонеллы Рокуццо Карлы по соображениям безопасности. Об этом сообщает Marca.

Церемония прошла в аргентинском городе Росарио. Месси не пришел из-за того, что вокруг церкви собралось большое количество людей, которые надеялись его увидеть. Церемонию посетила только его супруга.

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Лионель Месси

Месси все же посетил свадебную вечеринку, которая состоялась в Фунесе. Игравшая там музыкальная группа выложила фото с футболистом в соцсетях.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).

В июле он перешел в «Интер Майами», подписав контракт до 2025 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лионель Месси
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