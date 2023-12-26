Месси пропустил свадьбу свояченицы по соображениям безопасности
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры своей жены Антонеллы Рокуццо Карлы по соображениям безопасности. Об этом сообщает Marca.
Церемония прошла в аргентинском городе Росарио. Месси не пришел из-за того, что вокруг церкви собралось большое количество людей, которые надеялись его увидеть. Церемонию посетила только его супруга.
Месси все же посетил свадебную вечеринку, которая состоялась в Фунесе. Игравшая там музыкальная группа выложила фото с футболистом в соцсетях.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).
В июле он перешел в «Интер Майами», подписав контракт до 2025 года.