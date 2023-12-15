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Спорт ,  
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Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн

Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за рекордные $7,8 млн
На аукционе Sotheby's были выставлены футболки аргентинца, которые тот носил на турнире в первых таймах, включая финал. Это рекордная продажа для лота, связанного с Месси
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Elsa / Getty Images)

Комплект из шести футболок, в которых лидер сборной Аргентины Лионель Месси играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, продан на аукционе Sotheby's за $7,8 млн. Об этом AFP сообщили в аукционном доме.

Там отметили, что это рекордная продажа лота, связанного с Месси. Кроме того, это самая дорогая продажа связанного со спортом лота на аукционах в этом году.

Месси носил эти футболки в первых таймах матчей на турнире в Катаре, включая победный финал. Планировалось, что за этот лот могли выручить до $10 млн.

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Фото:Лионель Месси (Фото: Alejandro Salazar / Global look press)

Месси забил семь голов на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. 31 октября аргентинец в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.

Текущий рекорд стоимости проданных с аукциона спортивных памятных вещей принадлежит майке Майкла Джордана с финала НБА 1998 года. Ее продали в прошлом году за $10,1 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лионель Месси Sotheby’s

Пространство выбора

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