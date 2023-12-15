Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн
Комплект из шести футболок, в которых лидер сборной Аргентины Лионель Месси играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, продан на аукционе Sotheby's за $7,8 млн. Об этом AFP сообщили в аукционном доме.
Там отметили, что это рекордная продажа лота, связанного с Месси. Кроме того, это самая дорогая продажа связанного со спортом лота на аукционах в этом году.
Месси носил эти футболки в первых таймах матчей на турнире в Катаре, включая победный финал. Планировалось, что за этот лот могли выручить до $10 млн.
Месси забил семь голов на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. 31 октября аргентинец в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
Текущий рекорд стоимости проданных с аукциона спортивных памятных вещей принадлежит майке Майкла Джордана с финала НБА 1998 года. Ее продали в прошлом году за $10,1 млн.
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