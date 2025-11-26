Роналду подарил дорогие часы всей сборной за победу в Лиге наций

Роналду подарил дорогие часы всей сборной Португалии за победу в Лиге наций

Роналду заказал 35 часов Jacob&Co для партнеров по сборной, в том числе для семьи погибшего Жоты

Криштиану Роналду (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заказал для всей команды эксклюзивные часы Jacob&Co в честь победы в Лиге наций УЕФА, сообщает SIC Noticias.

Всего было изготовлено 35 экземпляров, их цена не называлась, но может составить несколько тысяч евро, отмечается в материале.

Роналду вручил эти подарки партнерам во время первого матча в отборочном турнире чемпионата мира — 2026 с командой Армении в сентябре. Семье Диогу Жоты, погибшего летом в автокатастрофе, также отправили часы с его именем и игровым номером.

Сборная Португалии 8 июня в финале Лиги наций в Мюнхене обыграла испанцев в серии пенальти (2:2, 5:3). Португальцы выиграли трофей второй раз.