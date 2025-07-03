 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,85 x 3,35 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,85 x 3,3 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,62 x 4,2 2 5 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 14 x 2 1,02 Теннис Уимблдон. Женщины Андреева М Бронцетти Л 1 1,08 x 2 8 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,05 x 60 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Погиб форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота

Футболист «Ливерпуля» и Португалии Диогу Жота погиб через 10 дней после свадьбы
Жота находился в автомобиле со своим 26-летним братом Андре, тоже профессиональным футболистом
Диогу Жота
Диогу Жота (Фото: IMAGO/Paul Terry)

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника издания, инцидент произошел в испанской провинции Самора минувшей ночью. Портал Zamora 24 horas отмечает, что вместе с футболистом погиб его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Автомобиль Lamborghini, в котором находились братья, съехал с трассы, перевернулся и загорелся. Как пишет As, по предварительной причине, у машины при обгоне лопнула шина, после чего водитель потерял управление.

Жота и его брат обгорели настолько, что опознать их сразу не удалось. Кому принадлежала машина, стало ясно только после проверки номеров.

Федерация футбола Португалии подтвердила информацию. В своем заявлении ее представители принесли соболезнования близким игроков, а также отметили, что Диогу был необыкновенной личностью. «Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы ежедневно чтить их наследие», — добавили в федерации.

Жоте было 28 лет, он играл за «Ливерпуль» с 2020 года. С командой он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе британской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач.

За португальскую национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 мячей. Он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон».

В конце июня Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары трое детей.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Ливерпуль
Материалы по теме
«Ливерпуль» купил футболиста сборной Германии за рекордные €125 млн
Спорт
«Ливерпуль» купил 21-летнего футболиста сборной Венгрии
Спорт
Карпин — РБК: «Зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 12:34
Город в отражении: чем удивляет комплекс ICE Towers на западе Москвы Недвижимость, 12:34
Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро Спорт, 12:32
МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку Политика, 12:28
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области Политика, 12:23
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине Политика, 12:19
Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига Общество, 12:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет Политика, 12:18
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля Политика, 12:16
Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина Политика, 12:16
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 12:14
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов Общество, 12:10
Как освоение космоса связано с добычей редких металлов Тренды, 12:08
Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе Спорт, 12:07