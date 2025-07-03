Погиб форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота

Футболист «Ливерпуля» и Португалии Диогу Жота погиб через 10 дней после свадьбы

Жота находился в автомобиле со своим 26-летним братом Андре, тоже профессиональным футболистом

Диогу Жота (Фото: IMAGO/Paul Terry)

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника издания, инцидент произошел в испанской провинции Самора минувшей ночью. Портал Zamora 24 horas отмечает, что вместе с футболистом погиб его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Автомобиль Lamborghini, в котором находились братья, съехал с трассы, перевернулся и загорелся. Как пишет As, по предварительной причине, у машины при обгоне лопнула шина, после чего водитель потерял управление.

Жота и его брат обгорели настолько, что опознать их сразу не удалось. Кому принадлежала машина, стало ясно только после проверки номеров.

Федерация футбола Португалии подтвердила информацию. В своем заявлении ее представители принесли соболезнования близким игроков, а также отметили, что Диогу был необыкновенной личностью. «Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре стал невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы ежедневно чтить их наследие», — добавили в федерации.

Жоте было 28 лет, он играл за «Ливерпуль» с 2020 года. С командой он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе британской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач.

За португальскую национальную команду он провел 46 матчей и забил 14 мячей. Он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон».

В конце июня Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У пары трое детей.