Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА по пенальти

Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций по пенальти

Матч в Мюнхене завершился со счетом 5:3 по пенальти (2:2 в основное время). Португальцы взяли трофей во второй раз. Бронзу ранее в воскресенье выиграли французы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Сборная Португалии обыграла команду Испании в финале Лиги наций УЕФА и стала первой двукратной победительницей турнира.

Финал в Мюнхене завершился со счетом 5:3 по пенальти. Игру в основное время команды завершили вничью — 2:2.

Ранее в матче за бронзу сборная Франции победила в Штутгарте немцев со счетом 2:0.

В первый раз португальцы победили в Лиге наций в 2019 году, испанцы брали золото в 2023-м.

Турнир был запущен УЕФА, чтобы у сборных вместо товарищеских матчей были официальные с равными по силе соперниками.