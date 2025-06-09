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Спорт ,  
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Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций по пенальти

Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА по пенальти
Матч в Мюнхене завершился со счетом 5:3 по пенальти (2:2 в основное время). Португальцы взяли трофей во второй раз. Бронзу ранее в воскресенье выиграли французы
Нападающий сборной Португалии&nbsp;Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Сборная Португалии обыграла команду Испании в финале Лиги наций УЕФА и стала первой двукратной победительницей турнира.

Финал в Мюнхене завершился со счетом 5:3 по пенальти. Игру в основное время команды завершили вничью — 2:2.

Ранее в матче за бронзу сборная Франции победила в Штутгарте немцев со счетом 2:0.

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В первый раз португальцы победили в Лиге наций в 2019 году, испанцы брали золото в 2023-м.

Турнир был запущен УЕФА, чтобы у сборных вместо товарищеских матчей были официальные с равными по силе соперниками.

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