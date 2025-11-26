 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Клуб Слуцкого проиграл в ЛЧ после отмены двух голов и незабитого пенальти

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл после отмены двух голов и незабитого пенальти
«Шанхай Шэньхуа» уступил «Виссел Кобе» со счетом 0:2. Китайской команде не засчитали два гола, а лидер «Шэньхуа» Андре Луис не забил пенальти
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Pan Yulong / XinHua / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, проиграл японскому «Виссел Кобе» в матче пятого тура азиатской Лиги чемпионов.

Матч в Шанхае закончился со счетом 0:2.

Команде Слуцкого дважды отменили взятие ворот. Андре Луис на 82-й минуте не забил пенальти.

Это второе поражение «Шэньхуа» в турнире, команда Слуцкого занимает 11-е место из 12 команд.

«Шэньхуа» занял второе место в завершившемся 22 ноября чемпионате Китая.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер) азиатская Лига чемпионов
