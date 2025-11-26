Клуб Слуцкого проиграл в ЛЧ после отмены двух голов и незабитого пенальти
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, проиграл японскому «Виссел Кобе» в матче пятого тура азиатской Лиги чемпионов.
Матч в Шанхае закончился со счетом 0:2.
Команде Слуцкого дважды отменили взятие ворот. Андре Луис на 82-й минуте не забил пенальти.
Это второе поражение «Шэньхуа» в турнире, команда Слуцкого занимает 11-е место из 12 команд.
«Шэньхуа» занял второе место в завершившемся 22 ноября чемпионате Китая.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили