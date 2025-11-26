ЦСКА и «Спартак» оштрафовали в сумме на ₽1 млн за драку фанатов
«Спартак» оштрафован на 800 тыс. руб., ЦСКА — на 200 тыс. руб. за драку болельщиков после дерби в 16-м туре РПЛ, сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Спартак» 22 ноября победил ЦСКА со счетом 1:0. После матча стало известно, что несколько фанатов «красно-белых» избили болельщика «армейцев» у трибуны B «Лукойл Арены».
«За необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.
Он отметил, что за оскорбительные скандирования болельщиков «красно-белые» заплатят еще 200 тыс. руб. ЦСКА же за «неправомерные действия болельщика» оштрафован на 200 тыс. и еще на 20 тыс. — за ненормативные кричалки.
«Мы выяснили интересный факт, что [избитый] болельщик находился на трибуне B и размахивал флагами «Спартака». А когда спустился, надел шарф ЦСКА, «Спартак» предоставил доказательства, что это не их болельщик», — отметил Григорьянц.
Спровоцировавшему конфликт болельщику в шарфе ЦСКА ранее дали пять суток административного ареста и запретили посещать спортивные турниры на три года. Одному из участвовавших в драке фанатов «Спартака» дали пять суток ареста с последующим выдворением из России (он гражданин сопредельного государства), по второму решение будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.
