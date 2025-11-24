МВД: участникам драки после матча ЦСКА — Спартак дали по пять суток ареста

Спровоцировавшему драку фанату ЦСКА на три года запретили ходить на спортивные соревнования, одного из болельщиков «Спартака» после ареста выдворят из России, а решение по второму примет комиссия по делам несовершеннолетних

Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak Moscow / Global Look Press

Два участника драки после матча «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ получили по пять суток административного ареста, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

«Спартак» 22 ноября победил ЦСКА со счетом 1:0. После матча стало известно, что несколько фанатов «красно-белых» избили болельщика «армейцев» у трибуны B «Лукойл Арены». В ЦСКА призвали к «справедливым санкциям» к нападавшим.

Были установлены трое участников драки, их привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей спортивных соревнований). Спровоцировавшему конфликт болельщику ЦСКА, помимо пяти суток ареста, запретили посещать спортивные турниры на три года.

Одному из фанатов «Спартака» дали пять суток ареста с последующим выдворением из России (он гражданин сопредельного государства), по второму решение будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

Всего во время и после матча за различные административные правонарушения были задержаны 95 человек, в том числе 17 на стадионе.