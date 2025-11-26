Мамиашвили пообещал исключить «немотивированную» смену гражданства борцов
Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) будет пресекать возможность менять спортивное гражданство без веской причины, заявил ТАСС президент организации Михаил Мамиашвили.
По его словам, вопросы перехода в другие сборные и «жесточайшей антидопинговой политики» обсуждались на прошедшем исполкоме ФСБР и были приняты «достаточно радикальные решения».
«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Государство и регионы вкладывают в спортсмена деньги, создают конкурентную среду, дают все возможности для роста», — сказал Мамиашвили.
Он отметил, что спортсмены должны понимать, что «иногда от каждого требуется самопожертвование не только на словах, но и на деле».
На Олимпиаде в Париже не было борцов сборной России, но выступающие за другие сборные уроженцы Дагестана выиграли три золота и две бронзы.
В ноябре 2024-го Объединенный мир борьбы (UWW) ужесточил условия смены гражданства, ограничив количество переходов в сборные и наличие натурализованных борцов в заявке на крупные турниры. Из-за этого бронзовый призер чемпионата России 2023 года Алик Хадарцев не смог в 2025-м перейти в сборную Узбекистана.
