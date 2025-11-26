 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,4 x 3,65 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,3 x 5,3 2 11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,45 x 4,5 2 7,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,4 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Мамиашвили пообещал исключить «немотивированную» смену гражданства борцов

Мамиашвили: немотивированная смена спортивного гражданства будет исключена
Мамиашвили заявил, что государство дает борцам все возможности для роста, и они должны понимать, что «иногда от каждого требуется самопожертвование». Глава ФСБР заявил, что в вопросе смены гражданства приняты «радикальные решения»
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) будет пресекать возможность менять спортивное гражданство без веской причины, заявил ТАСС президент организации Михаил Мамиашвили.

По его словам, вопросы перехода в другие сборные и «жесточайшей антидопинговой политики» обсуждались на прошедшем исполкоме ФСБР и были приняты «достаточно радикальные решения».

«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Государство и регионы вкладывают в спортсмена деньги, создают конкурентную среду, дают все возможности для роста», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что спортсмены должны понимать, что «иногда от каждого требуется самопожертвование не только на словах, но и на деле».

Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане
Спорт
Фото:Соцсети Софьи Сподаренко

На Олимпиаде в Париже не было борцов сборной России, но выступающие за другие сборные уроженцы Дагестана выиграли три золота и две бронзы.

В ноябре 2024-го Объединенный мир борьбы (UWW) ужесточил условия смены гражданства, ограничив количество переходов в сборные и наличие натурализованных борцов в заявке на крупные турниры. Из-за этого бронзовый призер чемпионата России 2023 года Алик Хадарцев не смог в 2025-м перейти в сборную Узбекистана.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смена гражданства Михаил Мамиашвили спортивная борьба
Материалы по теме
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при
Спорт
Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Спорт
Мамиашвили заявил о «скотском отношении» к российским борцам в Хорватии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 17:20 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 17:10
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео Политика, 17:28
Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов Политика, 17:22
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ Политика, 17:21
Франческо Бонами: «Представляете, если бы "Садовая лопатка" была синей?» Стиль, 17:17
Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины Политика, 17:16
«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством» Бизнес, 17:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
ZN узнала, что Зеленскому сообщили о подозрении против Ермака в коррупции Политика, 17:13
Прокурор попросил для Аглаи Тарасовой условный срок Общество, 17:12
Российские дилеры назвали цены на новые кроссоверы Lynk & Co 900 Авто, 17:11
Греф назвал благоприятный для экспортеров и импортеров курс рубля Экономика, 17:05
АТОР назвала разжиганием данные о проблемах россиян на китайской границе Общество, 17:04
Греф предрек большой шок при резком повышении ставок по семейной ипотеке Общество, 16:55