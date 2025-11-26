Мамиашвили пообещал исключить «немотивированную» смену гражданства борцов

Мамиашвили заявил, что государство дает борцам все возможности для роста, и они должны понимать, что «иногда от каждого требуется самопожертвование». Глава ФСБР заявил, что в вопросе смены гражданства приняты «радикальные решения»

Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) будет пресекать возможность менять спортивное гражданство без веской причины, заявил ТАСС президент организации Михаил Мамиашвили.

По его словам, вопросы перехода в другие сборные и «жесточайшей антидопинговой политики» обсуждались на прошедшем исполкоме ФСБР и были приняты «достаточно радикальные решения».

«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Государство и регионы вкладывают в спортсмена деньги, создают конкурентную среду, дают все возможности для роста», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что спортсмены должны понимать, что «иногда от каждого требуется самопожертвование не только на словах, но и на деле».

На Олимпиаде в Париже не было борцов сборной России, но выступающие за другие сборные уроженцы Дагестана выиграли три золота и две бронзы.

В ноябре 2024-го Объединенный мир борьбы (UWW) ужесточил условия смены гражданства, ограничив количество переходов в сборные и наличие натурализованных борцов в заявке на крупные турниры. Из-за этого бронзовый призер чемпионата России 2023 года Алик Хадарцев не смог в 2025-м перейти в сборную Узбекистана.