Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане

Сменившая гражданство пловчиха Сподаренко лишилась в Казахстане 50% зарплаты
Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко, которая с 2023 года выступает за Казахстан, рассказала, что сокращение выплат произошло в связи с новым законом
Фото: Соцсети Софьи Сподаренко
Фото: Соцсети Софьи Сподаренко

Сменившая гражданство чемпионка России по плаванию 2018 года Софья Сподаренко сообщила Tengri Sport, что ее лишили половины заработной платы в Казахстане.

Сподаренко 27 лет, она родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 2018 году пловчиха выиграла 50-метровку баттерфляем на чемпионате России. За Казахстан она выступает с 2023 года.

«Моя зарплата, как и у многих других спортсменов в стране, состоит из двух частей. Первая часть — это ставка члена национальной сборной, вторая часть — региона», — рассказала Сподаренко.

По ее словам, этим летом был подписан новый закон «Об утверждении размеров выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам национальных команд», и спортсменов заранее предупредили, что их выплаты будут пересчитаны. «Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50%. Была зарплата около 320 тыс. [тенге], а пришли 194 [тыс. тенге]», — рассказала пловчиха.

Она отметила, что спортсмены подали жалобы. «Нам прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана. А я в прошлом году стала чемпионкой Азии, а в этом — трижды бронзовым призером», — добавила Сподаренко.

Также она рассказала, что зарплату в регионе регулярно задерживали на два-три месяца, а дорогу до некоторых соревнований не оплачивали вовсе.

В ноябре Сподаренко завоевала две золотые медали (50 и 100 м баттерфляем) на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде. «На Исламиаду я бы вообще не попала, если бы не отец. Он просто купил за свои деньги билет из Тюмени в Алматы, откуда уже сборная добиралась до Эр-Рияда», — сказала спортсменка.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
плавание Казахстан смена гражданства
