CAS не дал российскому борцу сменить спортивное гражданство

Бронзовый призер чемпионата России 2023 года Алик Хадарцев хотел выступать за Узбекистан. Но, согласно правилам UWW, в 2025-м из-за исчерпания квоты менять спортивное гражданство ему нельзя

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию российского борца вольного стиля Алика Хадарцева на решение Объединенного мира борьбы (UWW), который запретил ему менять спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте CAS.

Хадарцев, бронзовый призер чемпионата России-2023, в январе 2025 года получил паспорт Узбекистана. После этого Ассоциация борьбы Узбекистана обратилась в UWW, чтобы борцу поменяли спортивное гражданство. Но в UWW есть правило, что любая федерация может разрешить смену гражданства не более чем трем спортсменам и трем спортсменкам в год, и в 2025-м Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) уже исчерпала квоту. Поэтому UWW отказала в смене спортивного гражданства Хадарцеву.

После этого Хадарцев подал апелляцию в CAS, который в итоге принял сторону UWW.

«Рассмотрев все доказательства и заявления сторон, арбитр пришел к выводу, что: Хадарцев не имел права менять спортивное гражданство в связи с исчерпанием квоты ФСБР на 2025 год; отказ UWW Хадарцеву об изменении спортивного гражданства с российского на узбекское был обоснованным», — говорится в решении CAS.