Спорт
0

«Адмирал» второй раз подряд выиграл дальневосточное дерби в КХЛ

Матч во Владивостоке закончился со счетом 4:1. «Адмирал» выиграл у «Амура» две из трех встреч в этом сезоне
Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» в регулярного чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:1.

У хозяев льда шайбы забросили Либор Шулак (на шестой минуте), Игорь Гераськин (27-я), Павел Шэн (42-я) и Никита Тертышный (44-я).

У гостей единственный гол на счету Ивана Мищенко (19-я).

Команды в третий раз встречались в этом сезоне.

Первая игра 2 ноября осталась за «Амуром» (3:2), через две недели «Адмирал» взял реванш — 5:2.

«Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Адмирал» располагается строчкой ниже.

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Амур ХК Адмирал
