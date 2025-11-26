«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ
«Барселона» уступила английскому «Челси» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0.
Счет на 27-й минуте открыл защитник «Барселоны» Жюль Кунде, забив мяч в свои ворота. В составе «Челси» второй голами отличились Эстевао (55) и Лиэм Делап (75).
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку на 44-й минуте и был удален с поля.
После пяти матчей «Челси» набрал 10 очков, а каталонский клуб — семь баллов.
В следующем туре «Челси» 10 декабря в гостях сыграет с итальянской «Аталантой», а «Барселона» в тот же день дома встретится с немецким «Айнтрахтом».
В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.
Результаты параллельных матчей
«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» (4:0)
«Будё-Глимт» — «Ювентус» (2:3)
«Манчестер Сити» — «Байер» (0:2)
«Марсель» — «Ньюкасл Юнайтед» (2:1)
«Наполи» — «Карабах» (2:0)
«Славия Прага» — «Атлетик» (0:0)
