«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. «Барселона» с 44-й минуты играла вдесятером

Фото: Global Look Press

«Барселона» уступила английскому «Челси» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0.

Счет на 27-й минуте открыл защитник «Барселоны» Жюль Кунде, забив мяч в свои ворота. В составе «Челси» второй голами отличились Эстевао (55) и Лиэм Делап (75).

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку на 44-й минуте и был удален с поля.

После пяти матчей «Челси» набрал 10 очков, а каталонский клуб — семь баллов.

В следующем туре «Челси» 10 декабря в гостях сыграет с итальянской «Аталантой», а «Барселона» в тот же день дома встретится с немецким «Айнтрахтом».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.