Спорт⁠,
0

«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. «Барселона» с 44-й минуты играла вдесятером
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Барселона» уступила английскому «Челси» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0.

Счет на 27-й минуте открыл защитник «Барселоны» Жюль Кунде, забив мяч в свои ворота. В составе «Челси» второй голами отличились Эстевао (55) и Лиэм Делап (75).

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку на 44-й минуте и был удален с поля.

«Барселона» объявила дату возвращения на стадион «Камп Ноу»
Спорт
&laquo;Камп Ноу&raquo;

После пяти матчей «Челси» набрал 10 очков, а каталонский клуб — семь баллов.

В следующем туре «Челси» 10 декабря в гостях сыграет с итальянской «Аталантой», а «Барселона» в тот же день дома встретится с немецким «Айнтрахтом».

В текущем сезоне участвуют 36 клубов. Отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.

Результаты параллельных матчей

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» (4:0)

«Будё-Глимт» — «Ювентус» (2:3)

«Манчестер Сити» — «Байер» (0:2)

«Марсель» — «Ньюкасл Юнайтед» (2:1)

«Наполи» — «Карабах» (2:0)

«Славия Прага» — «Атлетик» (0:0)

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
ФК Барселона Челси Лига Чемпионов Футбол
