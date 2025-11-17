«Барселона» объявила дату возвращения на стадион «Камп Ноу»

«Барселона» не играла на своем стадионе с 2023 года. Первый матч после реконструкции арена примет 22 ноября — между «Барселоной» и «Атлетиком»

«Камп Ноу» (Фото: David Ramos / Getty Images)

«Барселона» объявила, что проведет первый домашний матч на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции 22 ноября. Это будет игра 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

«Камп Ноу» закрылся на реконструкцию в 2023 году, команда играла на Олимпийском стадионе.

На арене еще продолжаются строительные работы, но «Барселона» в понедельник получила разрешение провести матч в присутствии 45 401 зрителя, отмечает ESPN.

В начале ноября «Барселона» провела на арене открытую тренировку основного состава, на которую купили билеты около 23 тыс. болельщиков.

Обновленный «Камп Ноу» рассчитан на 105 тыс. зрителей, что больше предыдущей вместимости в 99 тыс., указывает The Athletic.

«Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата, уступая три очка мадридскому «Реалу».