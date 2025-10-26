 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети

Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Камилой Валиевой из соцсети
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее на странице Игр опубликовали подборку фотоколлажей ко Дню пасты, в одном из которых вращение фигуристки на льду сравнили с фузилли. Позднее пост отредактировали, убрав фотографию Валиевой
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Фотоколлаж с российской фигуристкой Камилой Валиевой был удален из посвященной Дню пасты подборки на официальной странице Олимпиады 2026 года в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее организаторы Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо опубликовали несколько фотоколлажей с зимними олимпийскими дисциплинами и видами пасты. Так, вращение Валиевой сравнили с фузилли.

Позднее фотографию Валиевой, которая в декабре может вернуться к соревнованиям после дисквалификации за допинг, убрали.

В аккаунте Олимпиады опубликовали фотоколлаж с Валиевой и макаронами
Спорт
Камилла Валиева

На Олимпиаде (стартует 6 февраля) из российских фигуристов смогут выступить только Аделия Петросян и Петр Гуменник, выигравшие отборочный турнир в Пекине. Они еще должны получить допуск от комиссии МОК.

Ранее в допуске к квалификации на Игры россиянам отказали международные федерации биатлона (IBU), лыжного спорта и сноуборда (FIS), санного спорта, а также керлинга. На Играх не будет и российских хоккеистов, вопрос по бобслеистам и скелетонистам еще окончательно не решен.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Камила Валиева
Материалы по теме
Тарасова назвала смешными разговоры о возвращении Камилы Валиевой
Спорт
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру
Спорт
Тренер Жулин заявил, что бывший глава МОК Бах «уничтожил» Валиеву
Спорт
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Черном море вблизи Стамбула произошло землетрясение Общество, 22:35
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Лавров связал признание независимости Украины с режимом в ней Политика, 22:18
В России за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника Политика, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
ПВО уничтожила еще четыре летевших на Москву дрона Политика, 21:53
Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети Спорт, 21:52
