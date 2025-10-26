Пресс-служба Олимпиады-2026 удалила фотоколлаж с Валиевой из соцсети
Фотоколлаж с российской фигуристкой Камилой Валиевой был удален из посвященной Дню пасты подборки на официальной странице Олимпиады 2026 года в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее организаторы Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо опубликовали несколько фотоколлажей с зимними олимпийскими дисциплинами и видами пасты. Так, вращение Валиевой сравнили с фузилли.
Позднее фотографию Валиевой, которая в декабре может вернуться к соревнованиям после дисквалификации за допинг, убрали.
На Олимпиаде (стартует 6 февраля) из российских фигуристов смогут выступить только Аделия Петросян и Петр Гуменник, выигравшие отборочный турнир в Пекине. Они еще должны получить допуск от комиссии МОК.
Ранее в допуске к квалификации на Игры россиянам отказали международные федерации биатлона (IBU), лыжного спорта и сноуборда (FIS), санного спорта, а также керлинга. На Играх не будет и российских хоккеистов, вопрос по бобслеистам и скелетонистам еще окончательно не решен.
