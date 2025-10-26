 Перейти к основному контенту
В аккаунте Олимпиады опубликовали фотоколлаж с Валиевой и макаронами

В аккаунте Олимпиады-2026 опубликовали фотоколлаж с Валиевой и макаронами
Сюжет
Олимпиада-2026
На странице Игр появилась подборка фотоколлажей ко Дню пасты, где вращение Валиевой сравнили с фузилли. Фигуристка в конце декабря сможет вернуться к соревнованиям после дисквалификации за допинг
Камилла Валиева
Камилла Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Фотографию фигуристки Камилы Валиевой опубликовали в подборке коллажей ко Дню пасты в официальном аккаунте Олимпиады в Италии в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Вращение Валиевой сравнили с фузилли (пастой в виде спирали), заезд скелетониста — со спагетти, прыжки на лыжах с трамплина — с фарфалле.

Фото: milanocortina2026 / Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: milanocortina2026 / Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

В комментарии к подборке отмечается, что каждому виду спорта подойдет свой вид макарон.

Валиева с 25 октября могла официально возобновить тренировки, ее дисквалификация завершится в конце декабря. Фигуристка решила тренироваться не у Этери Тутберидзе, а у Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала Vseprosport, что от фигуристки не надо сразу ждать очень высоких результатов. «Будет интересно наблюдать за ее возвращением, это невероятный эксперимент, который может быть очень удачным», — отметила Журова.

На Олимпиаду в Италии российским фигуристам выделили только по одной квоте, но танцоров и спортивные пары к отбору не допустили. В сентябре Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли отборочный турнир в Пекине, для участия в Играх они еще должны получить допуск от МОК.

Анна Сатдинова
Камила Валиева Олимпиада-2026
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
