В аккаунте Олимпиады опубликовали фотоколлаж с Валиевой и макаронами
Фотографию фигуристки Камилы Валиевой опубликовали в подборке коллажей ко Дню пасты в официальном аккаунте Олимпиады в Италии в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Вращение Валиевой сравнили с фузилли (пастой в виде спирали), заезд скелетониста — со спагетти, прыжки на лыжах с трамплина — с фарфалле.
В комментарии к подборке отмечается, что каждому виду спорта подойдет свой вид макарон.
Валиева с 25 октября могла официально возобновить тренировки, ее дисквалификация завершится в конце декабря. Фигуристка решила тренироваться не у Этери Тутберидзе, а у Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала Vseprosport, что от фигуристки не надо сразу ждать очень высоких результатов. «Будет интересно наблюдать за ее возвращением, это невероятный эксперимент, который может быть очень удачным», — отметила Журова.
На Олимпиаду в Италии российским фигуристам выделили только по одной квоте, но танцоров и спортивные пары к отбору не допустили. В сентябре Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли отборочный турнир в Пекине, для участия в Играх они еще должны получить допуск от МОК.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов