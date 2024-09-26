Самаранч заявил, что Россия все еще «вопиюще» нарушает Олимпийскую хартию

Самаранч-младший — один из семи кандидатов на пост главы МОК. Он считает, что Россию надо вернуть в МОК как можно быстрее после того, как исчезнут причины для отстранения. Санкции на ОКР были наложены из-за новых регионов

Хуан Антонио Самаранч-младший (Фото: Ian Walton / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) должен начать работу по прекращению отстранения России «в ту же минуту», когда для санкций исчезнут причины, заявил AFP вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший, который претендует на пост главы.

Самаранч-младший, сын бывшего главы МОК, является одним из семи кандидатов на выборах президента организации, которые пройдут в марте 2025 года.

По словам 64-летнего испанца, Олимпийский комитет России (ОКР) «сегодня все еще явно и вопиюще нарушает Олимпийскую хартию, взяв на себя обязанности другого национального олимпийского комитета на определенных территориях».

Самаранч отметил, что «в минуту, как только исчезнут причины для отстранения и непризнания», МОК обязан начать усердную работу над возвращением России.

Испанец подчеркнул, что причиной отстранения российских спортсменов стало не начало спецоперации на Украине, а несоблюдение «олимпийского перемирия», которое действовало в этот момент.

В октябре прошлого года МОК после жалобы Украины отстранил ОКР за включение в состав олимпийских советов четырех регионов, присоединившихся к России в сентябре 2022-го (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Санкции в отношении российских спортсменов были объявлены МОК сразу после начала спецоперации: сначала организация рекомендовала отстранить атлетов, а в 2023-м — допустить в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе (рекомендации последовали не все федерации).

Глава ОКР Станислав Поздняков неоднократно называл действия МОК дискриминационными. В ОКР также заявляли, что «олимпийское перемирие» вообще не упоминается в хартии и не может быть основанием для санкций.

Помимо Самаранча-младшего на пост главы МОК претендуют члены исполкома Кирсти Ковентри (Зимбабве) и принц Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), а также главы четырех международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).