Самаранч заявил, что Россия все еще «вопиюще» нарушает Олимпийскую хартию
Международный олимпийский комитет (МОК) должен начать работу по прекращению отстранения России «в ту же минуту», когда для санкций исчезнут причины, заявил AFP вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший, который претендует на пост главы.
Самаранч-младший, сын бывшего главы МОК, является одним из семи кандидатов на выборах президента организации, которые пройдут в марте 2025 года.
По словам 64-летнего испанца, Олимпийский комитет России (ОКР) «сегодня все еще явно и вопиюще нарушает Олимпийскую хартию, взяв на себя обязанности другого национального олимпийского комитета на определенных территориях».
Самаранч отметил, что «в минуту, как только исчезнут причины для отстранения и непризнания», МОК обязан начать усердную работу над возвращением России.
Испанец подчеркнул, что причиной отстранения российских спортсменов стало не начало спецоперации на Украине, а несоблюдение «олимпийского перемирия», которое действовало в этот момент.
В октябре прошлого года МОК после жалобы Украины отстранил ОКР за включение в состав олимпийских советов четырех регионов, присоединившихся к России в сентябре 2022-го (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).
Санкции в отношении российских спортсменов были объявлены МОК сразу после начала спецоперации: сначала организация рекомендовала отстранить атлетов, а в 2023-м — допустить в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе (рекомендации последовали не все федерации).
Глава ОКР Станислав Поздняков неоднократно называл действия МОК дискриминационными. В ОКР также заявляли, что «олимпийское перемирие» вообще не упоминается в хартии и не может быть основанием для санкций.
Помимо Самаранча-младшего на пост главы МОК претендуют члены исполкома Кирсти Ковентри (Зимбабве) и принц Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), а также главы четырех международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).
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