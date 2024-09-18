Победа какого кандидата в президенты МОК выгодна России

Cтали известны все кандидаты на пост президента МОК. «Главный русофоб» и «сын друга СССР» — подробнее о кандидатах в материале «РБК Спорт»

Томас Бах и Себастьян Коу (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Семь кандидатов претендуют на пост президента МОК, который будет избран в 2025 году.

На должность претендуют четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (легкая атлетика, World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

Также в числе кандидатов глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.

«Главный русофоб в мире спорта»

С момента заявления Томаса Баха об уходе с поста президента МОК по истечению срока именно Себастьян Коу стал главным фаворитом в борьбе за должность. Британец является самой заметной фигурой предвыборной гонки, несмотря на сложные отношения с Бахом.

Между Коу и Россией натянутые отношения. Именно после прихода британца на должность президента World Athletics была отстранена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а российские легкоатлеты практически всем составом пропустили три Олимпиады.

На Играх 2016 и 2020 годов в общей сложности выступили 11 россиян, а в Париж никто не был допущен. К сравнению, только на Олимпиаде 2012 года выступило более 100 российских легкоатлетов.

Под разными причинами World Athletics под руководством Коу на протяжении порядка десяти лет продлевает отстранение ВФЛА, каждый раз выставляя крупные штрафы российской стороне. В частности, в 2020 году World Athletics даже после полной смены руководства ВФЛА отказались допускать россиян к соревнованиям до выплаты штрафа в $6,8 млн.

В итоге благодаря этим штрафам World Athletics завершила тяжелый пандемийный сезон с положительным сальдо, несмотря на потерю доходов ($40 млн) из-за переноса Олимпиады. Причем ассоциации удалось впервые с 2017-го завершить год с прибылью. Штраф от ВФЛА составил третью по размеру статью доходов World Athletics в 2020 году после продажи медиаправ ($14,8 млн) и коммерческих прав ($13 млн).

У World Athletics под руководством Коу самая жесткая позиция среди всех спортивных организаций по отношению к россиянам. В связи с этим в России не видят ничего хорошего в назначении Коу на выборах.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире», — цитирует президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова «РИА Новости».

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков уверен, что ничего хорошего ждать России при назначении Коу не придется».

«Если Коу станет президентом МОК, он нас не отпустит просто так. Ничего хорошего нам ждать не придется», — поделился мнением с ТАСС Шубенков, который будучи главным фаворитом не поехал на Олимпиаду-2016 из-за санкции World Athletics.

Такого же мнения придерживается и бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. «Зная Себастьяна, думаю, что ничего хорошего из его прихода на пост главы МОК не выйдет. При этом считаю, что шансы у него быть избранным невелики», — отметил он.

Говоря о шансах главы World Athletics, многолетний президент ВФЛА напомнил, что президенту МОК не должен быть старше 70 лет, а Коу на момент выборов будет 68.

К тому же в обновленных правилах подчеркивается, что все кандидаты должны быть членами МОК в день выборов и в течение всего срока их полномочий на посту президента МОК. Членство Коу в МОК зависит от его работы в World Athletics. Он не может стать членом МОК до ухода с поста президента легкоатлетической федерации. А этот момент наступит в 2027 году.

Как относятся к России главы других федераций из числа кандидатов в президенты МОК

Шведский миллиардер Юхан Элиаш возглавил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2021 году. Элиаш известен тем, что спас от краха производителя спортинвентаря Head, который под его управлением стал одним из самых успешных на рынке.

На данный момент FIS придерживается жесткой политики по отношению к россиянам и до сих пор не сняла отстранение в отличие от других организаций. При этом FIS не стала отстранять россиян в феврале-марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине, как это сделали большинство.

Россияне были отстранены только в октябре 2022-го. Решения по вопросу участия россиян FIS принимает каждый год в октябре. По словам президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского, «каких-то предпосылок и надежд, что нас допустят в этот зимний сезон, нет».

По мнению бывшего президента ОКР Александра Жукова, «Элиаш — не лучший вариант для России».

Однако президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе ранее не раз утверждала, что у нее нет претензий к Элиашу. «Мы прекрасно понимаем, что они несамостоятельные и не могут принять решение, которое бы шло вразрез с другими. Кроме того, он единолично решения не принимает — в стане совета FIS больше наших врагов, нежели друзей. Вообще, мое глубокое убеждение в том, что всегда и со всеми нужно уметь работать, с хорошими и с плохими», — цитирует Вяльбе ТАСС.

По словам Вяльбе, «из мартовского разговора с Элиашем было ясно: Россию надо возвращать», но это решение принимает не он, а члены совета.

Международная федерации гимнастики под руководством Моринари Ватанабэ допустила российских спортсменов к соревнованиям. Но сборные России по спортивной и художественной гимнастике бойкотировали Олимпийские игры в Париже из-за несогласия позицией МОК и FIG по допуску. Более того, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что российские спортсменки не будет выступать на международных соревнованиях до снятия запрета на флаг и гимн России.

Впрочем, по словам руководителей российских федераций, никакого конфликта с Ватанабэ нет. «Думаю, что для нас его избрание было бы неплохим вариантом, потому что, несмотря на давление со стороны правительства его страны, он сделал все, чтобы FIG приняла решение о возврате наших спортсменов на свои соревнования», — рассказал ТАСС глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«Да, не удалось до конца дожать тему получения нейтрального статуса — сейчас правила скорее запретительные, чем реально способствующие защите интересов спортсменов, но тем не менее он понимает, что без россиян мировой гимнастики и спорта не может быть. Он в правильном смысле хороший политик», — добавил он.

Международный союз велосипедистов (UCI) под руководством Давида Лапартьена является одной из самых лояльных по отношению к россиянам из крупных спортивных организаций. Руководитель Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов назвал «Лапартьена одним из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта».

«UCI разрешает нам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе, в отличие от Европейского союза велосипедистов», — цитирует Екимова ТАСС.

Однако Лаперьен является темной лошадкой на выборах, поэтому его победа маловероятна.

Кто является фаворитом президентских выборов

Помимо Коу и Ватанабе, в число фаворитов входит Кирсти Ковентри. Именно она считается главным конкурентом Коу.

Ковентри известна в России тем, что опередила Станиславу Комарову в борьбе за золото Олимпиады-2004 в плавании на 200 м на спине.

Двукратная олимпийская чемпионка на фоне Коу имеет идеальное резюме и соответствует всем требованиям. Заручилась поддержкой Томаса Баха. Может стать не только первой женщиной, но и первым представителем Африки (Зимбабве) на посту президента МОК. Ее избрание продемонстрирует, что борьба МОК за равенство не является пустым звуком. Ведь восемь из девяти президентов МОК были из Европы, один — из США.

К тому же семикратной олимпийской медалистке всего 41 год. Она не была замешана ни в каких коррупционных скандалах. А карьеру спортивного чиновника построила именно в МОК: В 2013 году возглавила комиссию спортсменов МОК, в 2018-м вошла в исполком МОК, теперь возглавляет координационную комиссию по проведению Олимпиады-2032.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает Ковентри хорошим кандидатом.

«Она производит в общении хорошее впечатление, — цитирует Сальникова «Матч ТВ». — Все относятся к ней с уважением. Спортсмены ее знают, а она знает их нужды. Тот факт, что она представляет Африку, говорит о многом, что ей доступен широкий диапазон в понимании проблем, которые существуют в спорте».

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова тоже аналогичного мнения о Ковентри, но в ее победу не верит.

«Положительное в этом списке кандидатов только то, что в нем оказалась Кирсти Ковентри из Зимбабве. И по возрасту, и по заслугам подходит. Но у нее мало шансов. Раз Коу в списке, то решение, можно сказать, принято», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

В списке претендентов также выделяется испанец Хуан Антонио Самаранч -младший. Его отец возглавлял МОК в 1980-2001 года и имел дружеские отношения с СССР и Россией, куда нередко приезжал даже после истечения президентского срока.

Светлана Журова назвала Самаранча «лучшим президентом МОК» для России. «Может быть, у него еще есть какие-то моральные обязательства перед отцом, который крайне хорошо относился к Советскому Союзу и России», — отметила чемпионка Олимпиады-2006 в разговоре с «РИА Новости».

На момент выборов Самаранчу будет 65 лет, в связи с чем сможет отработать не более одного президентского срока.

Несмотря на то, что выборы пройдут в марте, срок полномочий Баха истекает только 24 июня. Поэтому решение о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду-2026, вероятно, будет приниматься при Бахе.