Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации-конкурента IBA
Бывший чемпион мира WBC, WBA и IBF, президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал главой олимпийской комиссии World Boxing — международной организации, объединившей вышедшие из международной ассоциации (IBA) страны на фоне конфликта с МОК. Об этом сообщается на сайте НОК Казахстана.
Задачей Головкина будет «тесное сотрудничество с МОК для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК».
Федерация бокса Казахстана решила войти в World Boxing.
IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев. Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году, а в июне 2024-го - отозвано.
Олимпийские турниры по боксы в Токио и Париже прошли без участия IBA.
В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.
В World Boxing входят федерации 44 стран, в том числе США, Великобритании, Индии и других.
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