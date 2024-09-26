Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации-конкурента IBA

Казахстан решил вступить в World Boxing, а Головкин возглавит в ней комиссию, ответственную за работу с МОК. МОК ранее пригрозил не допустить на Игры-2028 боксеров из стран-членов IBA, которую возглавляет россиянин Кремлев

Геннадий Головкин (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Бывший чемпион мира WBC, WBA и IBF, президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал главой олимпийской комиссии World Boxing — международной организации, объединившей вышедшие из международной ассоциации (IBA) страны на фоне конфликта с МОК. Об этом сообщается на сайте НОК Казахстана.

Задачей Головкина будет «тесное сотрудничество с МОК для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК».

Федерация бокса Казахстана решила войти в World Boxing.

IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев. Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году, а в июне 2024-го - отозвано.

Олимпийские турниры по боксы в Токио и Париже прошли без участия IBA.

В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

В World Boxing входят федерации 44 стран, в том числе США, Великобритании, Индии и других.