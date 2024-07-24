Международная ассоциация бокса призвала Баха уйти в отставку

Накануне IBA перестала быть признанной МОК международной федерацией. Глава организации Умар Кремлев считает, что президенту МОК нужно покинуть пост

Томас Бах (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) обратилось к членам МОК с призывом выразить вотум недоверия главе организации Томасу Баху. Заявление президента IBA Умара Кремлева и генсека Криса Робертса опубликовано на сайте ассоциации.

МОК накануне официально лишил IBA признания как международной федерации.

«За время правления Баха МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, которая объединяет спортсменов и служит нашему спортивному сообществу. Вместо этого он разбогател сверх всякой меры за счет искусственных конфликтов, что в свою очередь является оскорблением для спортсменов», — говорится в заявлении.

В IBA призвали МОК обеспечить достойные призовые и вручать медали из «соответствующих металлов».

В своем телеграм-канале Кремлев также анонсировал «общественное расследование» против Баха и его команды «c фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов».

В среду на сессии МОК Баха переизбрали в качестве члена организации на новый срок. Его полномочия во главе организации истекут по действующим правилам в 2025 году.

Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года организацию возглавляет Кремлев, который регулярно критикует МОК.

IBA разрешила российским и белорусским спортсменам, вопреки рекомендациям МОК, выступать под национальными флагами. Это привело к расколу в организации, из которой вышла часть федераций, поддерживавших соперника Кремлева на выборах.