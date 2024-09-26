В ЦСКА назвали приход Пьянича «положительным жестом всему миру»

Будущий новичок ЦСКА Миралем Пьянич в 2022 году был против матча между Россией и Боснией из-за ситуации на Украине. Кирилл Брейдо заявил, что готовность 34-летнего боснийца стать частью российского футбола «важнее любых слов»

Миралем Пьянич (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА является поводом для гордости, несмотря на его прежние высказывания о матчах против россиян, заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Брейдо сообщил, что Пьянич успешно прошел медосмотр и скоро подпишет контракт. Полузащитник был одним из игроков сборной Боснии, которые выступили против проведения товарищеского матча с командой России в 2022 году, из-за чего встречу отменили.

«Своим приходом к нам Пьянич показывает положительный жест всему миру. Миралем приехал играть в Россию, играть за ЦСКА, и это большое дело, и оно важнее любых слов», — написал Брейдо.

По его словам, бывшая звезда «Ювентуса» и «Барселоны» показывает всему миру «свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола».

Пьяничу 34 года, с «Ювентусом» он стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии, дошел по финала Лиги чемпионов, с «Барселоной» выиграл Кубок Испании. За сборную он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.

Партнер Пьянича по сборной и бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил Metaratings, что новичок ЦСКА станет «самым звездным футболистом, который будет играть в России».

«Поначалу ему понадобится время, чтобы набрать хорошую форму, учитывая, что в России уже сыграно девять матчей. Он по-прежнему большой профессионал. Только вспомните, что он играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», какие партнеры по команде у него были», — отметил Гойкович.