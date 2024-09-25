Бойкотировал Россию, играл за «Барсу». Чем известен звездный новичок ЦСКА

Экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в ЦСКА. Босниец имеет рекордную пиковую стоимость для игроков РПЛ, два года назад он грозил бойкотом матчу с Россией — об этом в материале «РБК Спорт»

Миралем Пьянич (Фото: David Ramos/Getty Images)

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на правах свободного агента перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщают журналист Иван Карпов и «Чемпионат». По данным журналиста Ивана Капрова, зарплата игрока составит €1 млн за сезон.

Пьянич —один из немногих звездных игроков, перешедших в российский чемпионат за последние годы. Во втором десятилетии ХХI века был одним из ведущих игроков чемпионата Италии, где выступал за «Рому» и «Ювентус». С «Ювентусом» Пьянич стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии, дошел до финала Лиги чемпионов.

В 2016-2019 годах входил в символические сборные чемпионата Италии, а в 2017-м — Лиги чемпионов.

На пике рыночная стоимость Пьянича составляла €70 млн. Ни один футболист, когда-либо участвовавший в РПЛ, не оценивался столь высоко. В «Барселону» же Пьянич перешел из «Ювентуса» за €60 млн. И на этом его карьера фактически завершилась.

Пьянич до сих пор входит во всевозможные рейтинги худших трансферов «Барселоны». В 30 играх он не отметился результативными действиями. Быстро потерял место в составе и через год был отправлен в аренду в «Бешикташ». Звездные ветераны обычно едут в Турцию доигрывать, поэтому европейцы там быстро адаптируются.

Но и в стамбульском клубе он ничего не смог показать — сделал две голевые передачи в 26 играх. При этом половину второй части сезона-2021/22 пропустил из-за проблем со здоровьем, а концовке потерял место в составе.

Последующие два года он провел в ОАЭ, где выступал за клуб «Шаржа». По итогам 61 игры босниец записал на свой счет 5 голов и сделал 16 результативных передач. Он нередко покидал игру в начале встречи или вовсе не заявлялся на матч. Последний гол датируется январем 2023 года. После сезона-2023/24 клуб отказался от продления контракта.

На данный момент стоимость боснийца оценивается в 3 млн, он входит в топ-15 самых дорогих футболистов без клуба. На первом месте турецкий полузащитник Юсуф Языджи (€11 млн), которого ЦСКА рассматривал взамен Пьяничу, но не договорился из-за финансовых запросов турка.

Как Пьянич пригрозил бойкотом матча со сборной России

В сборной Боснии и Герцеговины у Пьянича 115 матчей и 17 голов. Был одним из лидеров состава, с которым национальная команда впервые вышла в финальную часть крупного турнира — чемпионата мира-2014. В Бразилии команда одержала одну победу и оказалась в одном очке от выхода в плей-офф. Пьянич забил гол Ирану (3:1) в последнем матче группового раунда, который ничего не значил в турнирном плане.

Однако российским болельщикам боснийская команда запомнилась не своей игрой на ЧМ, а отказом играть о сборной России.

РФС договорился с боснийскими коллегами о проведении матча между национальными командами 19 ноября 2022 года. Босния должна была стать первой европейской команда, согласившейся сыграть с Россией после начала спецоперации на Украине.

Новость о проведении игры с Россией вызвала в Боснии бурю недовольства. Капитан команды Эдин Джеко в первый же день выступил за бойкот матча. «Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», — сказал Джеко.

Его поддержал Пьянич и другие игроки команды.

«Я слышал о решении федерации. Руководители знают мою позицию, — заявил Пьянич Sportske.ba. — Я сказал то, что думаю, а потом был удивлен другим решением. Я просто скажу, что это нехорошо Неудачное решение!».

При этом Пьянич отметил, что не держит зла на российских футболистов. «УЕФА и ФИФА отстранили россиян. Весь мир страдает из-за сложившейся ситуации, а Босния должна первой сделать шаг навстречу? Мы произведем плохое впечатление. Я не держу зла на российских футболистов, но если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать», — добавил он.

Матч в итоге был отменен.

Спустя два года Пьянич по приезду в Россию для подписания контракта с ЦСКА отметил, что советовался перед переходом с бывшим футболистом армейцев Элвиром Рахимичем, который входил в тренерский штаб сборной Боснии на ЧМ-2014.