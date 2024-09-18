Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сафонов не пропустил ни одного мяча в дебютном матче за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вратарь сборной России Матвей Сафонов отыграл на ноль. В створ его ворот был нанесен только один удар

Матвей Сафонов (Фото: MAGO/Federico Pestellini)

«ПСЖ» победил испанскую «Жирону» в своем первом матче Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на последней минуте забил Нуну Мендеш.

Ворота французской команды защищал вратарь сборной России Матвей Сафонов. Для него эта игра стала первой за «ПСЖ». В створ его ворот был нанесен только один удар.

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с миланским «Интером» со счетом 0:0. Два года назад команды встречались в финале турнира. Тогда победу праздновал английский клуб — 1:0.

Самым результативным матчем среды стала встреча «Селтика» и » Слована» — 5:1.