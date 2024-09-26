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Эксклюзив

Егор Титов назвал лучший трансфер лета в российском футболе

Егор Титов назвал Глушенкова лучшим приобретением лета в российском футболе
На второе место в своем «рейтинге трансферов» Титов поставил Эсекьеля Барко. По его словам, игра аргентинца позволяет ему вспомнить про лучшие годы «Спартака»
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Переход Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» — лучший трансфер лета в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил «РБК Спорт» бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов.

«Это главный трансфер лета, в том числе по забитым Глушенковым голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда все идет хорошо — и вдруг травма», — отметил Титов.

На второе по значимости место он поставил переход из «Ривер Плэйта» в «Спартак» Эсекьеля Барко.

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«Когда я его в раздевалке увидел на товарищеском матче спартаковцев, то подумал, что это маленький человек, который делает большие дела. Он разгоняет атаки, и партнеры за счет него начинают двигаться. Напоминает «Спартак» 90-х годов, когда один игрок получал мяч и все начинали играть — открываться, делать забегания. Когда смотрю на Барко, то возвращаюсь в 90-е», — признался Титов.

Трансфер Барко из аргентинского «Ривер Плэйта» в московский «Спартак» за €14 млн стал самым дорогим приобретением в РПЛ в летнее межсезонье. Футболист сразу стал основным игроком команды и в восьми матчах забил уже четыре мяча и отдал три результативные передачи. Глушенков в семи матчах забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

На третьем месте в его личном рейтинге — переход Эмилио Лусиано в «Зенит». «Это попадание в точку, он сразу начал забивать. Его поставили в состав, и он сразу заиграл», — подчеркнул Титов.

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