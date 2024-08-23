Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Монпелье»

Сафонов снова остался в запасе ПСЖ на матч чемпионата Франции

Место в воротах ПСЖ в игре второго тура против «Монпелье» займет Джанлуиджи Доннарумма

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на домашний матч второго тура чемпионата Франции против «Монпелье». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру на скамейке запасных.

Место в воротах займет итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

В первом туре Сафонов также остался в запасе. ПСЖ в гостях обыграл «Гавр» со счетом 4:1.

Игра с «Монпелье» начнется в 21:45 мск.

Фото: ПСЖ

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.