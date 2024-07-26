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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Елена Веснина показала экипировку нейтральных спортсменов на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Теннисистка опубликовала фотографию в бело-бирюзовых шортах и олимпийке — это цвета флага нейтральных спортсменов из России и Белоруссии на Играх в Париже
Елена Веснина
Елена Веснина (Фото: vesnushka86 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Теннисистка Елена Веснина опубликовала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) фотографию в экипировке, выполненной в цветах «нейтрального» флага, под которым россияне и белорусы будут выступать на Олимпиаде в Париже.

Чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде сфотографировалась в бело-бирюзовых шортах и олимпийке на фоне Олимпийской деревни.

Веснина в пятый раз участвует в Олимпийских играх. В 2016 году она выиграла золото в паре с Екатериной Макаровой, а в 2021-м — серебро в миксте с Асланом Карацевым.

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На Играх в Париже согласились выступить семеро из допущенных МОК теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Веснина.

Веснина сыграет в женском парном разряде с Александровой, их первыми соперницами будут чешки Каролина Мухова и Линда Носкова.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Елена Веснина теннис экипировка
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