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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Снуп Догг выложил видео с олимпийским факелом под свой хит

Снуп Догг пронес олимпийским факел и выложил видео под свой хит
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
52-летний рэпер прошел свою дистанцию и выложил видео, в котором показал танец с факелом под хит The Next Episode
Снуп Догг
Снуп Догг (Фото: Marcus Brandt / Global look press)

Рэпер Снуп Догг прошел с факелом олимпийского огня возле стадиона «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, что в пригороде Парижа, передает Figaro.

Преодолевая свою дистанцию, он не торопился, чередуя ходьбу и бег, не теряя при этом улыбки. Также он показывал танцевальные движения, часть из которых попали в его видео, которое он выложил в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Рэпер участвовал в церемонии в качестве приглашенной звезды из США. Он также будет работать на Олимпиаде для американского телеканала NBC. Снуп Догг, комментируя Олимпиаду, заявил, что эти Игры станут самыми эпичными в истории.

Снуп Догг кроме своей карьеры рэпера известен своей страстью к спорту, особенно к американскому футболу, хоккею и баскетболу. Он активно поддерживает несколько спортивных команд, включая любимую футбольную команду «Питтсбург Стилерс» и баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Он также участвует в различных благотворительных мероприятиях, связанных со спортом, и часто выражает свою поддержку спортсменам и спортивным командам через социальные сети. В частности, на предолимпийском забеге в США он был одет в футболку с изображением Кобе Брайанта.

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Снуп Дог олимпийский огонь Олимпийские игры летние Олимпийские игры рэп рэпер Париж Эстафета Олимпийского огня
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