Снуп Догг выложил видео с олимпийским факелом под свой хит
Рэпер Снуп Догг прошел с факелом олимпийского огня возле стадиона «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, что в пригороде Парижа, передает Figaro.
Преодолевая свою дистанцию, он не торопился, чередуя ходьбу и бег, не теряя при этом улыбки. Также он показывал танцевальные движения, часть из которых попали в его видео, которое он выложил в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Рэпер участвовал в церемонии в качестве приглашенной звезды из США. Он также будет работать на Олимпиаде для американского телеканала NBC. Снуп Догг, комментируя Олимпиаду, заявил, что эти Игры станут самыми эпичными в истории.
Снуп Догг кроме своей карьеры рэпера известен своей страстью к спорту, особенно к американскому футболу, хоккею и баскетболу. Он активно поддерживает несколько спортивных команд, включая любимую футбольную команду «Питтсбург Стилерс» и баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс».
Он также участвует в различных благотворительных мероприятиях, связанных со спортом, и часто выражает свою поддержку спортсменам и спортивным командам через социальные сети. В частности, на предолимпийском забеге в США он был одет в футболку с изображением Кобе Брайанта.
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