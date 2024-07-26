Проиграет ли «Зенит», помогут ли «Спартаку» новички. Интриги тура РПЛ

В пятницу стартует второй тур Российской премьер-лиги. В нем «Зенит» встретится с «Рубином», в матчах с которым в последние годы испытывает проблемы. Еще одна интрига — игра «Динамо» — «Локомотив» — первое столичное дерби сезона

Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Зенит» — «Рубин»

Этот матч привлекает внимание из-за истории последних встреч между командами. «Рубин» весной обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 2:0, возродив интригу в борьбе за чемпионство. Более того, за последние шесть встреч у соперников по три победы.

Петербуржцы усилили состав по ходу межсезонья, купив Максима Глушенкова у «Локомотива». Трансфер пока выглядит мощно — игрок за первые два матча забил четыре гола.

«Рубин» хоть и не провел масштабных приобретений, но обычно играет очень организованно и может использовать стратегию закрытой игры и контратак, что уже принесло казанцам успех в прошлом году. Но не только контратаками команда может удивить соперника. Казанцы вполне умеют брать инициативу, как это было в первом туре против «Пари НН», когда «Рубин» обыграл соперника со счетом 4:2. В таком случае они могут снова забрать очки у «Зенита», особенно учитывая, что игра пройдет в Казани.

«Динамо» — «Локомотив»

Обе команды начали сезон с побед, и дерби всегда приносит дополнительные эмоции и напряжение. Марцел Личка в «Динамо» и Михаил Галактионов в «Локомотиве» предпочитают атакующую игру. За последние шесть матчей команды только один раз забили меньше трех мячей за игру.

В пользу «Динамо» и шансов этого клуба на победу говорит тот факт, что в очных противостояниях в последние годы у «бело-голубых» есть преимущество. «Локомотив» не побеждал в дерби с 2019 года, что добавляет дополнительную мотивацию для команды Михаила Галактионова. Что касается трансферов, то команды пока никак не усилились. Остается вопрос, перейдет ли бразилец Маркиньос в «Локомотив», — конкуренцию железнодорожникам составляет «Спартак».

«Спартак» — «Химки»

«Спартак» после поражения от «Оренбурга» (0:2) находится под колоссальным давлением. Во-первых, команда не показала выразительной игры. Во-вторых, непонятен пока уровень новичков, в-третьих — один из ведущих форвардов команды, Александр Соболев, отстранен от тренировок с первой командой.

Примечательно, что матчи между «Химками» и «Спартаком» практически всегда получаются результативными. Так, за последние восемь матчей только в одном было забито меньше трех мячей. И случилось это в 2023 году (1:1), когда «Химки» вылетели из высшей лиги.

Дополнительную интригу матчу дает факт того, что «Спартак» заявил новичка команды Эсекьеля Барко, купленного у аргентинского «Ривер Плейта» за €14 млн. Однако пока не известно, выйдет ли он с первых минут и поможет ли Деяну Станковичу одержать первую победу в чемпионате России.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Самарцы летом больше потеряли, чем приобрели. В это трансферное окно они расстались с Юрием Горшковым и Никитой Салтыковым. Состав «Крыльев Советов» пополнил ветеран РПЛ Сергей Песьяков, перешедший как раз из «Ростова». Однако такая ситуация для «Крыльев» не новая. Практически каждый сезон клуб покидают талантливые футболисты, а тренер Игорь Осинькин умудряется добиваться с командой хорошего результата.

«Ростов» провел лето более продуктивно. Команда Валерия Карпина сумела сохранить ведущих игроков и усилиться новичками. Состав пополнили несколько легионеров и перспективная молодежь. Особенно из покупок выделяется подписание 26-летнего голкипера Рустама Ятимова из «Истиклола» из Душанбе. Вратарь помог команде зацепиться за ничью в матче первого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

«Пари НН» — ЦСКА и уход Чалова

В этой игре интрига сводится к фигуре форварда армейцев Федора Чалова. Источники «РБК Спорт», а также журналист Иван Карпов сообщали, что нападающий согласовал условия по переходу в греческий ПАОК. Глава спортивного департамента ПАОК Пантелис Томареис заявил Sport24, что переговоры по трансферу Чалова находятся на продвинутой стадии.

Однако до сих пор игрок в ЦСКА. Более того, он отправился вместе с командой в Нижний Новгород. Однако, как сообщили источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией, переход находится на финальной стадии и клубы согласовывают между собой юридические условия трансфера.