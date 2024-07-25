«Спартак» объявил о переходе аргентинского полузащитника
Аргентинский полузащитник Эсекьел Барко перешел из «Ривер Плейта» в «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. Он будет выступать за «красно-белых» под пятым номером.
Барко также ранее играл за аргентинский «Индепендьенте» и «Атланту Юнайтед» в MLS. В составе американского клуба футболист стал чемпионом MLS и обладателем Открытого кубка США, дважды участвовал в Матчах звезд.
В 2019 году в составе сборной Аргентины он принял участие в молодежном чемпионате мира в Польше, а в 2021-м выступил на Олимпиаде в Японии вместе с экс-форвардом «красно-белых» Эсекьелем Понсе.
В «Ривер Плейте» Барко играл с начала 2022 года, провел за клуб 127 матчей (17 голов и 19 результативных передач), стал чемпионом Аргентины, обладателем Суперкубка.
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