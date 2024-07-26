Сборная Британии пожаловалась на недостаток еды и сырое мясо на Олимпиаде
Спортсмены сборной Великобритании пожаловались на недостаток продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже, рассказал The Times глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.
«Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо», — сказал Энсон.
Глава Британской ассоциации отметил, что спортсмены решили питаться на базе национальной команды в Клиши-ла-Гаренн, поэтому организация была вынуждена пригласить еще одного повара из-за повышенного спроса на блюда.
Энсон добавил, что в центре в Клиши атлеты не только обедают, но и берут с собой еду на ужин, поскольку не хотят питаться в ресторане для спортсменов. «Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у наших спортсменов было преимущество за счет большего количества еды. Это самая большая проблема на данный момент», — заключил он.
L'Equipe сообщил 25 июля, что спортсмены пожаловались на недостаточное количество еды и низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов в главном ресторане Олимпийской деревни. В Carrefour, ответственном за поставку 600 т свежих продуктов для питания спортсменов во время Игр, заявили, что пересмотрят планы поставок в сторону увеличения.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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