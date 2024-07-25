Спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне
Спортсмены пожаловались на недостаточное количество еды и низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов в главном ресторане Олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщает L'Equipe.
Например, в среду, 24 июля, на завтраке не хватило яиц. В компании, которая отвечает за организацию питания, заявили, что очень серьезно относятся к отзывам спортсменов и активно работают над поставками. Там отметили, что некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, оказались особенно популярны, и теперь объемы поставок были увеличены, чтобы удовлетворить потребности спортсменов.
В Carrefour, ответственной за поставку 600 т свежих продуктов для питания спортсменов во время Игр, заявили, что пересмотрят планы поставок в сторону увеличения.
Церемония открытия Олимпиады в Париже пройдет 26 июля.
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