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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде отстранили первого спортсмена за допинг

Иракский дзюдоист стал первым отстраненным за допинг спортсменом на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
У 28-летнего иракца Сехена в пробе обнаружили два анаболических стероида, он пропустит Олимпиаду
Фото: Matthew Lewis / Getty Images
Фото: Matthew Lewis / Getty Images

Иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен, который должен был выступить на Олимпиаде в Париже, во вторник сдал положительную допинг-пробу на анаболические стероиды и отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

У 28-летнего спортсмена обнаружили метандиенон и болденон.

Сехен 30 июля должен был соревноваться в категории до 81 кг, первая схватка у него была запланирована против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.

Сехен был одним из четырех представителей Ирака на Играх в индивидуальных дисциплинах. Также в соревнованиях участвует мужская футбольная сборная, которая в стартовом туре обыграла украинцев.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 допинг Ирак дзюдо
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