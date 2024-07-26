На Олимпиаде отстранили первого спортсмена за допинг
Иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен, который должен был выступить на Олимпиаде в Париже, во вторник сдал положительную допинг-пробу на анаболические стероиды и отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
У 28-летнего спортсмена обнаружили метандиенон и болденон.
Сехен 30 июля должен был соревноваться в категории до 81 кг, первая схватка у него была запланирована против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.
Сехен был одним из четырех представителей Ирака на Играх в индивидуальных дисциплинах. Также в соревнованиях участвует мужская футбольная сборная, которая в стартовом туре обыграла украинцев.
МОК допустил на Олимпиаду только четверых российских дзюдоистов, все они отклонили приглашения на Игры.
На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты взяли три бронзы.
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