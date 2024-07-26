Сотрудники выкупленного МОК за €22 млн отеля в Париже устроили забастовку

Сотрудники Hôtel du Collectionneur пожаловались на отсутствие прибавок к зарплате с 2017 года, они вышли в коридор отеля с плакатами и флагами профсоюза, сорвав обслуживание на завтраке

Глава МОК Томас Бах (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Сотрудники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, в котором во время Олимпиады разместилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), устроила акцию протеста, пишет The Guardian.

В четверг в 7 утра по местному времени группа поваров, официантов и технического персонала начала двухчасовую акцию протеста, которая привела к сбоям в обслуживании во время завтрака.

Сотрудники заявили, что им не повышали зарплату с 2017 года. Они вышли в один из коридоров, используемых гостями отеля, с флагами профсоюза и плакатами с лозунгами «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные активы».

Причиной забастовки стал отказ руководства, у которого в среду состоялась встреча с профсоюзом, повысить зарплаты на 2%. Главным требованием профсоюза является выплата 13-й зарплаты в этом году.

В компании Gate Collection, управляющей отелем, заявили, что переговоры c профсоюзом проходят в атмосфере взаимного уважения и сотрудничества, а гостиница работает «в оптимальном режиме».

Hôtel du Collectionneur в отличие от многих других люксовых отелей Парижа не смог договориться с сотрудниками о зарплатах до старта Олимпиады, отмечает газета.

Этот отель в этом году также использовался УЕФА для проведения февральского конгресса.

Организаторы Олимпиады заплатили отелю €22 млн за бронь на время Игр, в отеле планируются различные мероприятия МОК.