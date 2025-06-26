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Спорт ,  
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Агент пообещал вернуть Евгения Кузнецова в НХЛ

Агент Шуми Бабаев: в следующем году Кузнецов будет играть в Северной Америке
Евгений Кузнецов в 2024 году вернулся в КХЛ и подписал четырехлетний контракт со СКА, но в апреле его расторг. Шуми Бабаев заявил, что 33-летний хоккеист поддержал его идею вернуться в НХЛ
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил в телеграм-канале, что будет представлять интересы двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в НХЛ, а также что форвард в следующем сезоне будет играть в Северной Америке.

«Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ», — написал Бабаев. Он уточнил в разговоре с «Чемпионатом», что Кузнецов с его планом согласился.

Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА. При этом из-за проблем со здоровьем он отыграл только 45 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 27 передач.

В начале апреля СКА расторг контракт с 33-летним игроком.

Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей Евгений Кузнецов НХЛ
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