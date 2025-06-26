Агент пообещал вернуть Евгения Кузнецова в НХЛ
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил в телеграм-канале, что будет представлять интересы двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в НХЛ, а также что форвард в следующем сезоне будет играть в Северной Америке.
«Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ», — написал Бабаев. Он уточнил в разговоре с «Чемпионатом», что Кузнецов с его планом согласился.
Кузнецов прошлым летом вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с петербургским СКА. При этом из-за проблем со здоровьем он отыграл только 45 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 27 передач.
В начале апреля СКА расторг контракт с 33-летним игроком.
Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.
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