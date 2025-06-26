Fan ID оформили почти 3 млн россиян

Глава РФС рассказал, что в завершившемся сезоне матчи профессиональных футбольных турниров посетили более 6 млн человек, а Кубок России показал четвертую посещаемость в мире

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил на конференции организации, что интерес зрителей к профессиональному футболу растет, а паспорт болельщика (Fan ID) уже оформили почти 3 млн человек.

«Сейчас есть почти 3 млн болельщиков, оформивших карту болельщика. Кроме того, остальным 112 млн граждан — пользователям «Госуслуг» мы планируем предложить сервисы, направленные на их вовлечение в футбольное сообщество, такие как, например, поиск записи в секцию по футболу и многие другие», — сказал Дюков.

По словам Дюкова, матчи профессиональных соревнований по футболу в минувшем сезоне посетили более 6 млн человек — это максимум за последние шесть сезонов. Матчи Кубка России собрали более 1,2 млн зрителей — это четвертый показатель в мире.

Fan ID стал обязательным для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России со второй половины сезона 2022/23, теперь он требуется и для Суперкубка.