В РФС увидели большую пользу в Fan ID

Генсек РФС Митрофанов признал, что клубам пришлось из-за Fan ID приводить арены в соответствие с требованиями, но заявил, что речь не идет о «сверхзатратах»

Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Паспорт болельщика (Fan ID) принес «большую пользу», заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Fan ID стал обязательным для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России со второй половины сезона 2022/23, теперь он требуется и для Суперкубка.

«Считаю, что система идентификации болельщиков принесла большую пользу. Действительно, у клубов появляется необходимость приведения арен в соответствие с требованиями безопасности. <...> Никаких сверхзатрат на внедрение такой системы не требуется», — сказал Митрофанов.

По его словам, затраты на внедрение системы «несоизмеримы даже с тем доходом, который по итогам сезона получит 16-я команда РПЛ».

Введение паспорта болельщика привело к бойкоту игр крупными фанатскими объединениями ведущих клубов и снижению посещаемости матчей у большинства команд.

В декабре 2024-го комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект об отмене Fan ID, объяснив это тем, что на стадионах стало безопаснее.