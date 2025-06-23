В РФС увидели большую пользу в Fan ID
Паспорт болельщика (Fan ID) принес «большую пользу», заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Fan ID стал обязательным для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России со второй половины сезона 2022/23, теперь он требуется и для Суперкубка.
«Считаю, что система идентификации болельщиков принесла большую пользу. Действительно, у клубов появляется необходимость приведения арен в соответствие с требованиями безопасности. <...> Никаких сверхзатрат на внедрение такой системы не требуется», — сказал Митрофанов.
По его словам, затраты на внедрение системы «несоизмеримы даже с тем доходом, который по итогам сезона получит 16-я команда РПЛ».
Введение паспорта болельщика привело к бойкоту игр крупными фанатскими объединениями ведущих клубов и снижению посещаемости матчей у большинства команд.
В декабре 2024-го комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект об отмене Fan ID, объяснив это тем, что на стадионах стало безопаснее.
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