Гендиректор «Спартака» назвал провокационным вопрос о задачах на сезон

Олег Малышев отметил, что болельщики всегда ожидают от «Спартака» только побед, поэтому вопрос о задачах на предстоящий сезон смысла не имеет

Олег Малышев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон.

«Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Не важно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака»: понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед», — сказал Малышев.

По его словам, бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. «По-другому в «Спартаке» быть не может», — добавил гендиректор клуба.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге.

После ухода с поста главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля в апреле 2024 года и.о. стал Владимир Слишкович. 16 мая «Спартак» объявил, что с начала нового сезона главным тренером станет Деян Станкович.