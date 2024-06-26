Фетисов заявил о желании Запада расколоть российское общество Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион считает, что российской стороне нужно было сразу отказываться выступать на Олимпийских играх без флага и гимна, но «мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность»

Вячеслав Фетисов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил Regnum, что на Западе хотят раскола российского общества. Именно поэтому, уверен он, там принимают дискриминационные решения по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я считаю, что в этом виноваты не спортсмены, а наши спортивные чиновники. Было понятно, что все эти решения Запада были направлены на раскол нашего общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось», — сказал Фетисов.



Фетисов считает, что российской стороне нужно было сразу отказываться выступать на Олимпиаде без флага и гимна. «Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. В итоге пришли туда, куда пришли», — добавил он.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут там выступить только в нейтральном статусе.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) создал специальную комиссию (AINERP), которая оценивает право каждого россиянина выступить в Париже в нейтральном статусе. AINERP также будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращении с Игр.

14 июня МОК назвал первых 14 допущенных на Олимпиаду российских спортсменов. В частности, допуск не получили многие завоевавшие лицензии на Игры борцы, например двукратный олимпийский чемпион Абдулрашида Садулаев.

Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

При этом сами условия, которые МОК поставил перед россиянами для участия в Играх, российские власти называли дискриминационными.