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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Винер не нашла предателей среди российских участников Олимпиады

Винер не нашла предателей среди российских участников Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, нейтральный статус на Играх — это выбор каждого отдельного спортсмена. Ранее она называла участников Игр в нейтральном статусе «командой бомжей»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила журналистам, что среди российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже, нет предателей.

«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — цитирует Винер ТАСС.

Винер заявила о попытках уничтожить в гимнастике все связанное с Россией
Спорт
Ирина Винер

В конце марта Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей».

В начале апреля Винер заявила, что нужно провести тренерский совет, который примет решение о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

14 июня МОК назвал первых 14 допущенных на Олимпиаду в Париже российских спортсменов. Из них велогонщик Александр Власов и представительница спортивной борьбы Вероника Чумикова уже отказались от участия в Играх.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Ирина Винер

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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