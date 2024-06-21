Винер не нашла предателей среди российских участников Олимпиады
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила журналистам, что среди российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже, нет предателей.
«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — цитирует Винер ТАСС.
В конце марта Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей».
В начале апреля Винер заявила, что нужно провести тренерский совет, который примет решение о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.
14 июня МОК назвал первых 14 допущенных на Олимпиаду в Париже российских спортсменов. Из них велогонщик Александр Власов и представительница спортивной борьбы Вероника Чумикова уже отказались от участия в Играх.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
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