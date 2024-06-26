Шнайдер разгромила третью ракетку Украины Ястремскую на турнире в Бад-Хомбурге

Россиянка разгромила третью ракетку Украины на турнире WTA в Германии

Диана Шнайдер во втором круге в Бад-Хомбурге победила Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:2

Диана Шнайдер (Фото: Cameron Smith / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом матче 20-летняя россиянка победила украинку Даяну Ястремскую, 28-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Ее следующей соперницей станет испанка Паула Бадоса.

В первом круге Ястремская, третья ракетка Украины, победила россиянку Мирру Андрееву.

Шнайдер занимает 47-е место в рейтинге WTA (девятая из россиянок).

Турнир в Бад-Хомбурге завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет более €800 тыс.