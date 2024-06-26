Россиянка разгромила третью ракетку Украины на турнире WTA в Германии
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).
В первом матче 20-летняя россиянка победила украинку Даяну Ястремскую, 28-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.
Ее следующей соперницей станет испанка Паула Бадоса.
В первом круге Ястремская, третья ракетка Украины, победила россиянку Мирру Андрееву.
Шнайдер занимает 47-е место в рейтинге WTA (девятая из россиянок).
Турнир в Бад-Хомбурге завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет более €800 тыс.
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