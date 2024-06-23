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Спорт ,  
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Мирра Андреева проиграла украинке в первом матче после «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева проиграла украинке в первом матче после полуфинала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка уступила третьей ракетке Украины Даяне Ястремской со счетом 6:4, 4:6, 3:6
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом матче 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила украинке Даяне Ястремской со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Следующей соперницей украинки станет победительница пары Анжелика Кербер (Германия) — Диана Шнайдер (Россия).

Россиянка Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA
Спорт
Мирра Андреева

Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA (четвертая из россиянок). Она провела первый матч после «Ролан Гаррос», где в начале июня дошла до полуфинала.

Ястремская располагается на 27-м месте в мировом рейтинге, она является третьей ракетной Украины.

С победы в Бад-Хомбурге стартовала Екатерина Александрова. В первом круге россиянка, посеянная под шестым номером, победила аргентинку Надю Подороску со счетом 6:3. 6:0. Ее следующей соперницей будет Донна Векич (Хорватия) или Лючия Бронцетти (Италия).

Турнир в Бад-Хомбурге завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет более €800 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Мирра Андреева

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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