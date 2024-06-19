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Спорт ,  
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Соболев прошел медосмотр в «Спартаке» после сообщений об уходе в «Зенит»

В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» общался с агентом Соболева о возможности перехода. В «Спартаке» заявили, что форвард вернулся в команду подготовленным и без проблем со здоровьем
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий Александр Соболев, которым интересовался «Зенит», прошел предсезонный медосмотр в «Спартаке» и находится в хорошей форме. Об этом сообщил глава медицинского департамента «красно-белых» Кирилл Козлов, которого цитирует «РИА Новости».

В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что чемпион России «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом форварда. Об интересе к футболисту также писал журналист Иван Карпов.

«Александр Соболев присутствовал сегодня, с ним все в порядке. Он приехал подготовленным, выполнил все наставления тренерского штаба», — сказал Козлов.

По его словам, у 27-летнего игрока по результатам углубленного медобследования проблем не обнаружили.

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Соболев играет за «Спартак» с 2020 года, его контракт действует до лета 2026-го.

В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 передач в 34 играх за клуб.

«Спартак» занял пятое место в РПЛ.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Соболев

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