Соболев прошел медосмотр в «Спартаке» после сообщений об уходе в «Зенит»
Нападающий Александр Соболев, которым интересовался «Зенит», прошел предсезонный медосмотр в «Спартаке» и находится в хорошей форме. Об этом сообщил глава медицинского департамента «красно-белых» Кирилл Козлов, которого цитирует «РИА Новости».
В начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что чемпион России «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом форварда. Об интересе к футболисту также писал журналист Иван Карпов.
«Александр Соболев присутствовал сегодня, с ним все в порядке. Он приехал подготовленным, выполнил все наставления тренерского штаба», — сказал Козлов.
По его словам, у 27-летнего игрока по результатам углубленного медобследования проблем не обнаружили.
Соболев играет за «Спартак» с 2020 года, его контракт действует до лета 2026-го.
В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 передач в 34 играх за клуб.
«Спартак» занял пятое место в РПЛ.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде