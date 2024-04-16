Капитан и рекордсмен «Динамо» в КХЛ подпишет контракт со «Спартаком»
Капитан московского клуба КХЛ «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в столичном «Спартаке». Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости».
Контракт 29-летнего защитник с «Динамо» истекает по окончании нынешнего сезона. Миронов отказался продлевать контракт с «бело-голубыми».
В регулярном чемпионате нынешнего сезона защитник провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф у него десять игр без очков.
В марте Миронов побил рекорд Сергея Вышедкевича по числу матчей за московское «Динамо».
Миронов является воспитанником «Динамо», играл за него в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. В 2013-м он выиграл с командой Кубок Гагарина.
По информации «РИА Новости», в «Спартаке» Миронов будет зарабатывать в год 40 млн руб. и еще 25 млн руб. бонусами. В «Динамо» он получал 40 млн.
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