Капитан и рекордсмен «Динамо» в КХЛ подпишет контракт со «Спартаком»

Защитник Андрей Миронов решил не продлевать контракт с «бело-голубыми»

Андрей Миронов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан московского клуба КХЛ «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в столичном «Спартаке». Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости».

Контракт 29-летнего защитник с «Динамо» истекает по окончании нынешнего сезона. Миронов отказался продлевать контракт с «бело-голубыми».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона защитник провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В плей-офф у него десять игр без очков.

В марте Миронов побил рекорд Сергея Вышедкевича по числу матчей за московское «Динамо».

Миронов является воспитанником «Динамо», играл за него в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. В 2013-м он выиграл с командой Кубок Гагарина.

По информации «РИА Новости», в «Спартаке» Миронов будет зарабатывать в год 40 млн руб. и еще 25 млн руб. бонусами. В «Динамо» он получал 40 млн.